Programme d’assistant médical IVCC présenté sur podcast – Shaw Local

Le programme d’assistant médical de l’Illinois Valley Community College est présenté dans le dernier podcast universitaire sur soundcloud.com/ivcceagles/medical-assistant-information-session.

Dans le podcast, la coordinatrice du programme MA Katie Ritter est interviewée par la spécialiste de la transition des populations spéciales Crystal Credi.

Les assistants médicaux effectuent une combinaison de tâches administratives et cliniques telles que l’évaluation initiale du patient, les examens physiques, les antécédents médicaux, la collecte et le traitement des échantillons et la préparation du patient, entre autres tâches.

Au cours des quatre semestres, les étudiants du programme de 29,5 crédits passent une journée par semaine sur le campus et une journée par semaine dans les cours Zoom.

Les étudiants qui agissent maintenant peuvent encore s’inscrire au programme cet automne. La période de candidature à l’automne MA a été prolongée jusqu’au 28 juillet pour les cours commençant le 15 août. Pour plus d’informations, contactez Ritter au 815-224-0274 ou Kaity_ritter@ivcc.edu. Pour vous renseigner sur l’admission à l’automne, appelez les dossiers au 815-224-0447.