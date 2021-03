Programme complet, diffusion en direct, tout ce que vous devez savoir

La course pour réserver une place pour les très convoités Jeux olympiques de Tokyo redémarre alors que les meilleurs navetteurs reviennent à l’action à Bâle, en Suisse, pour l’Open de Suisse 2021. Le tournoi à venir, qui se tiendra du 2 au 7 mars, pourrait être féroce alors que les meilleurs joueurs de badminton du monde envisagent de remporter le titre et de gagner de précieux points pour les Jeux olympiques. Les points gagnés par les navettes lors du tournoi ne compteront pas seulement pour leur classement de Tokyo, mais décideront également de la qualification et des classements pour les prochains jeux d’été en juillet.

Le tournoi se déroulera malheureusement à huis clos et aucun spectateur ne sera autorisé à l’édition Swiss Open de cette année en raison de la pandémie en cours. Cependant, les fans peuvent assister à l’action en direct sur Badminton WorldTV site Internetet Chaîne Youtube.

Carolina Marin, n ° 1 mondiale en titre, est dans la moitié supérieure et pourrait éventuellement affronter l’un des deux as indiens en finale s’ils gagnent. Chez les hommes, Viktor Axelson est certain de participer à Bâle. Le numéro un mondial masculin affrontera le Canadien Jason Anthony Ho-Shue au premier tour.

Après une course décevante lors des deux Open de Thaïlande et des finales du BWF World Tour à Bangkok le mois dernier, les joueurs de badminton indiens chercheront à se remettre en forme à Bâle pour faire une charge finale pour la qualification de Tokyo. L’équipe indienne sera dirigée par PV Sindhu et Saina Nehwal, qui sont placées dans la moitié inférieure du tirage au sort du simple féminin. Cela signifie qu’une demi-finale très attendue entièrement indienne entre les deux médaillés olympiques est une possibilité.

Les trois catégories de doubles – double masculin, double féminin et double mixte – et en particulier le simple masculin verront également une forte présence indienne. L’ancien n ° 1 mondial Kidambi Srikanth entame sa campagne de Swiss Open contre son compatriote Sameer Verma.

Tirage au sort du Swiss Open 2021 pour les joueurs de badminton indiens

Simple femmes

1. PV Sindhu vs Neslihan Yigit (Turquie)

2. Saina Nehwal vs Phittayaporn Chaiwan (Thaïlande)

Simple hommes

1. Kidambi Srikanth contre Sameer Verma (Inde)

2. HS Prannoy contre Mark Caljouw (Pays-Bas)

3. Sourabh Verma vs Christian Kirchmayr (Suisse)

4. Ajay Jayaram vs Sitthikom Thammasin (Thaïlande)

5. Parupalli Kashyap vs Pablo Abian (Espagne)

6. B Sai Praneeth contre Misha Zilberman (Israël)

7. Lakshya Sen vs Tanongsak Saensomboonsuk (Thaïlande)

Double dames

1. Ashwini Ponnappa, N Sikki Reddy vs Annabella Jaeger, Stine Küspert (Allemagne)

Double hommes

1. MR Arjun, Dhruv Kapila vs Vladimir Ivanov, Ivan Sozonov (Russie)

2. Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty vs Christopher Grimley, Matthew Grimley (Écosse)

Double mixte

1. N Sikki Reddy, Pranaav Jerry Chopra vs Lauren Smith, Marcus Ellis (Angleterre)

2. Ashwini Ponnappa, Satwiksairaj Rankireddy vs Gloria Emanuelle Widjaja, Hafiz Faizal (Indonésie)

