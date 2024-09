Programme complet des expositions au Metropolitan Museum of Art pour l’automne 2024

Cet automne, explorez la Renaissance italienne, l’Égypte antique et le Paris du XVIIIe siècle sans jamais quitter l’Upper East Side. Le Metropolitan Museum of Art se penchera sur ces sujets et bien d’autres dans une série d’expositions de grande envergure cet automne.

« Il n’y a qu’au Met que le programme d’expositions d’automne comprend non seulement une poignée d’expositions majeures, mais plus d’une douzaine, présentant des œuvres d’art, des idées et des thèmes du monde entier et de l’histoire », a déclaré le directeur du Met, Max Hollein, dans un communiqué de presse annonçant le calendrier des expositions jusqu’en décembre 2024. Voici ce qui arrivera au Met cet automne.

RECOMMANDÉ : Les meilleures expositions de musées à New York en ce moment

Le programme des expositions du Met automne 2024

Commission de façade Genesis : Lee Bul, Long Tail Halo

Ouvert le 12 septembre

Ces quatre nouvelles sculptures, qui associent éléments figuratifs et abstraits, ont trouvé refuge dans les niches de la façade du Met Fifth Avenue. Elles sont visibles depuis la rue, vous pouvez donc les admirer même sans billet.

Les estampes mexicaines à l’avant-garde

Ouvert le 12 septembre

Cette exposition explore l’importance des estampes pour l’identité et la pratique artistiques au Mexique. Elle explore également le pouvoir de résonance des arts graphiques lorsqu’ils abordent des questions sociales et politiques.

Mandalas : cartographie de l’art bouddhiste du Tibet

Ouverture le 19 septembre

Découvrez des images de l’art dévotionnel bouddhiste himalayen à travers plus de 100 peintures, sculptures, textiles, instruments de musique et une gamme d’objets rituels

Espace matérialisé : l’architecture de Paul Rudolph

Ouverture le 30 septembre

Il s’agit de la première exposition majeure consacrée à la carrière de cet architecte influent du XXe siècle. Partisan du béton et de la méthodologie brutaliste, il a conçu la spectaculaire maison de ville de Halston et l’emblématique Art and Architecture Building de Yale. Le Met le considère comme « l’un des architectes les plus importants, mais méconnus, du XXe siècle ».

Paris vu par Saint-Aubin

Ouverture le 26 septembre

Explorez le Paris du XVIIIe siècle à travers les yeux de Gabriel de Saint-Aubin, dont les croquis prolifiques relatent l’ensemble de la vie quotidienne dans la capitale française.

Sienne : l’essor de la peinture, 1300-1350

Ouverture le 13 octobre

Première grande exposition aux États-Unis consacrée à la première peinture siennoise, cette exposition examinera une période d’innovation et d’activité artistique phénoménale à l’aube de la Renaissance italienne, y compris des peintures phares de Duccio, Pietro et Ambrogio Lorenzetti et Simone Martini.

Florides : Anastasia Samoylova et Walker Evans

Ouverture le 14 octobre

En présentant simultanément les œuvres des photographes Anastasia Samoylova et Walker Evans, cette exposition explore la manière dont deux artistes de générations différentes ont cherché à comprendre la complexité et les contradictions de l’État.

Jesse Krimes : Corrections

Ouverture le 28 octobre

Cette exposition associera des œuvres réalisées dans une prison fédérale par l’artiste à des photographies du XIXe siècle du criminologue français Alphonse Bertillon, qui a développé le premier système moderne d’identification criminelle.

L’aile américaine fête ses 100 ans

Ouverture le 8 novembre

Le musée réinstallera ses galeries emblématiques comme une réflexion sur l’histoire de la collection d’art américain.

La fuite en Égypte : les artistes noirs et l’Égypte ancienne, 1876–aujourd’hui

Ouverture le 17 novembre

Découvrez les nombreuses façons dont les artistes noirs et d’autres personnalités culturelles se sont tournés vers l’Égypte ancienne comme source d’inspiration et d’identité.

La Commission du Grand Hall : Tong Yang-Tze, Dialogue

Ouverture le 21 novembre

Découvrez deux œuvres monumentales de calligraphie chinoise créées pour l’espace d’entrée historique du musée par l’un des artistes les plus célèbres travaillant exclusivement dans la calligraphie chinoise aujourd’hui.

La Corée colorée : la collection Lea R. Sneider

Ouverture le 2 décembre

Promenez-vous dans une collection de peintures, de céramiques, de meubles, de textiles et d’objets funéraires et rituels, soulignant l’omniprésence du symbolisme de bon augure et le dynamisme sans prétention de l’art coréen.

Photographie : Par Ian Kumamoto



En vue maintenant