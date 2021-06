Programme complet, calendriers, diffusion en direct et tout ce que vous devez savoir

­Après de nombreuses controverses autour du tournoi, la CONMEBOL a finalement décidé d’accueillir la Copa America 2021 au Brésil. Le Seleccao est le champion en titre et a également accueilli le tournoi en 2019. L’événement très attendu débutera le 13 juin (14 juin à IST) et se terminera le 10 juillet (11 juillet IST). Cinq stades dans quatre villes du Brésil accueilleront les matchs, qui se joueront à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19. Les sites sont : Maracana et Estadio Nilson Santos à Rio de Janeiro, Estadio Olimpico à Goiania, Arena Pantanal à Cuiaba et l’Estadio Nacional Mane Garrincha à Brasilia.

Au total, 10 équipes participeront à l’édition 2021 de la Copa America et elles sont réparties en deux groupes. Le groupe A comprend l’Argentine, la Bolivie, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay. Alors que le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela forment le groupe B.

Le format du tournoi verra les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifier pour les quarts de finale après les phases de groupes. Les quarts de finale de la Copa America seront à élimination directe et les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales. Le vainqueur de chaque demi-finale jouera dans le smut clash le 11 juillet.

Date Correspondre Lieu Heure à IST Lundi 14 juin Brésil vs Venezuela Crinière Garrincha 2:30 AM Lundi 14 juin Colombie vs Equateur Arène Pantanal 5h30 Mardi 15 juin Argentine vs Chili Nilton Santos 2:30 AM Mardi 15 juin Paraguay vs Bolivie Olympique 5h30 vendredi 18 juin Colombie vs Venezuela Olympique 2:30 AM vendredi 18 juin Pérou vs Brésil Nilton Santos 5h30 samedi 19 juin Chili vs Bolivie Arène Pantanal 2:30 AM samedi 19 juin Argentine vs Uruguay Crinière Garrincha 5h30 Lundi 21 juin Venezuela vs Equateur Nilton Santos 2:30 AM Lundi 21 juin Colombie vs Pérou Olympique 5h30 Mardi 22 juin Uruguay vs Chili Arène Pantanal 2:30 AM Mardi 22 juin Argentine vs Paraguay Crinière Garrincha 5h30 Jeudi 24 juin Equateur vs Pérou Olympique 2:30 AM Jeudi 24 juin Colombie vs Brésil Nilton Santos 5h30 vendredi 25 juin Bolivie vs Uruguay Arène Pantanal 2:30 AM vendredi 25 juin Chili vs Paraguay Crinière Garrincha 5h30 Lundi 28 juin Brésil vs Equateur Olympique 2:30 AM Lundi 28 juin Venezuela vs Pérou Crinière Garrincha 2:30 AM mardi 29 juin Uruguay vs Paraguay Nilton Santos 5h30 mardi 29 juin Bolivie vs Argentine Arène Pantanal 5h30 Quarts de finale samedi 3 juillet 2B contre 3A Olympique 2:30 AM samedi 3 juillet 1B contre 4A Nilton Santos 5h30 dimanche 4 juillet 2A contre 3B Crinière Garrincha 3:30 AM dimanche 4 juillet 1A contre 4B Olympique 6H30 DU MATIN Demi finales mardi 6 juillet WQF1 contre WQF2 Nilton Santos 4:30 AM Mercredi 7 juillet WQF3 contre WQF4 Crinière Garrincha 6H30 DU MATIN Troisième place samedi 10 juillet LSF2 contre LSF1 Crinière Garrincha 5h30 Final dimanche 11 juillet FSM2 contre FSM1 Maracanã 5h30

Quand et où regarder la Copa America 2021 en Inde ?

Les chaînes Sony Ten et Sony Six de Sony Sports Network diffuseront le tournoi en direct dans le pays. Tandis que le streaming en direct sera disponible sur SonyLiv et Jio TV.

