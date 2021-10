Programme ’31 Nights Of Halloween’ 2021: ‘Hocus Pocus’, ‘Casper’ et plus de favoris effrayants

C’est la plus belle période de l’année ! Octobre est arrivé, et cela signifie que les «31 nuits d’Halloween» de Freeform commencent. Voici le programme complet pour que vous puissiez planifier toutes ces nuits effrayantes.

Rassemblez-vous, mes sœurs ! Freeform nous envoûte ! Chaque fois qu’octobre arrive, Freeform sait exactement comment nous mettre dans l’esprit d’Halloween. Maintenant qu’octobre est là, cela signifie qu’il est temps pour Freeform’s 31 nuits d’Halloween. La programmation du réseau cette année est la meilleure et la plus effrayante à ce jour.

De Hocus Pocus à Casper à Ville d’Halloween, vous pouvez être assuré que les classiques effrayants font partie du programme de Freeform. Cette année, des films comme Maléfique : Maîtresse du Mal, Mâchoires 3, et d’autres feront leur première Freeform. Voir le programme complet ci-dessous.

Vendredi 1er octobre

14h30 HAE/PDT – Casper (1995)

17 h 00 HAE/HAP – La famille Addams (1991)

19 h HAE/HAP – Valeurs de la famille Addams

21h00 HAE/PDT – Hocus Pocus

samedi 2 octobre

7 h HAE/HAP – Les Goonies

9 h 35 HAE/HAP – Charlie et la chocolaterie

12h15 HAE/PDT – Casper (1995)

14 h 45 HAE/HAP – La famille Addams (1991)

16 h 50 HAE/HAP – Valeurs de la famille Addams

18 h 55 HAE/HAP – Monsters Inc. (Disney et Pixar)

21h00 HAE/PDT – Université de monstres (Disney et Pixar)

23h30 HAE/PDT – chasseurs de fantômes (1984)

dimanche 3 octobre

7 h HAE/HAP – La mariée cadavre de Tim Burton

8 h 40 HAE/HAP – chasseurs de fantômes (1984)

11 h 10 HAE/HAP – Mathilde

13 h 15 HAE/HAP – La mariée cadavre de Tim Burton

14 h 55 HAE/HAP – Le cauchemar avant Noël de Tim Burton

16 h 35 HAE/HAP – Hocus Pocus

18h45 HAE/PDT – maléfique

20 h 50 HAE/HAP – Maléfique : Maîtresse du Mal – Première forme libre

23h30 HAE/PDT – Le métier (1996)

Lundi 4 octobre

12h30 HAE/PDT – Décorer Disney : Magie d’Halloween

13 h 30 HAE/HAP – Les Goonies

16 h 00 HAE/HAP – Mathilde

18h00 HAE/PDT – Le métier (1996)

20h30 HAE/PDT – Nuit d’effroi (2011) – Première forme libre

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Mardi 5 octobre

10 h 30 HAE/HAP – Mathilde

12h30 HAE/PDT – Casper (1995)

15h00 HAE/PDT – Shrek

17 h 00 HAE/HAP – Shrek 2

19 h HAE/HAP – Shrek à jamais

21h00 HAE/PDT – Hocus Pocus

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Mercredi 6 octobre

10 h 30 HAE/HAP – Casper (1995)

12h30 HAE/PDT – Shrek

14h30 HAE/PDT – Shrek 2

16 h 30 HAE/HAP – Shrek à jamais

18h30 HAE/PDT – La mariée cadavre de Tim Burton

20 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Jeudi 7 octobre

11h30 HAE/PDT – La mariée cadavre de Tim Burton

13 h 30 HAE/HAP – Ville d’Halloween

15 h 30 HAE/HAP – Charlie et la chocolaterie

18h00 HAE/PDT – chasseurs de fantômes (1984)

20h30 HAE/PDT – Chasseurs de fantômes II

00 h 00 HAE/HAP – Mâchoires 3 – Première forme libre

vendredi 8 octobre

10 h 30 HAE/HAP – chasseurs de fantômes (1984)

21h00 HAE/PDT – gars de la famille Programmation Halloween

00 h 00 HAE/HAP – Frankenweenie (2012)

samedi 9 octobre

7 h HAE/HAP – Turbo (2013)

9 h 10 HAE/HAP – Shrek

11 h 15 HAE/HAP – Shrek 2

13 h 20 HAE/HAP – Shrek à jamais

15 h 25 HAE/HAP – Hôtel Transylvanie 2

17h30 HAE/PDT – Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été

19 h 40 HAE/HAP – Hocus Pocus

21h50 HAE/PDT – La famille Addams (1991)

23 h 55 HAE/HAP – Valeurs de la famille Addams

dimanche 10 octobre

7h00 HAE/HAP – Shrek

9 h 05 HAE/HAP – Shrek 2

11 h 10 HAE/HAP – Shrek à jamais

13 h 15 HAE/HAP – Hôtel Transylvanie 2

15 h 20 HAE/HAP – Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été

17h30 HAE/PDT – Hocus Pocus

19 h 40 HAE/HAP – La famille Addams (1991)

21h45 HAE/PDT – Valeurs de la famille Addams

23h50 HAE/PDT – Casper (1995)

Lundi 11 octobre

11h30 HAE/PDT – Mâchoires – Première forme libre

14h30 HAE/PDT – Mâchoires 2 – Première forme libre

17 h 05 HAE/HAP – Extraterrestre

19h45 HAE/PDT – Extraterrestres

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

mardi 12 octobre

15h00 HAE/PDT – Décorer Disney : Magie d’Halloween

16 h 00 HAE/HAP – Casper (1995)

18h30 HAE/PDT – Le cauchemar avant Noël de Tim Burton

20 h 00 HAE/HAP – Mme Doubtfire

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Mercredi 13 octobre

12h30 HAE/PDT – Casper (1995)

15h00 HAE/PDT – Ville d’Halloween

17 h 00 HAE/HAP – Mme Doubtfire

20 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Jeudi 14 octobre

13h00 HAE/PDT – Willy Wonka et la chocolaterie

15 h 30 HAE/HAP – Accrocher

18h45 HAE/PDT – Mathilde

20 h 50 HAE/HAP – Hocus Pocus

vendredi 15 octobre

11h00 HAE/HAP – Mathilde

21h00 HAE/PDT – gars de la famille Programmation Halloween

samedi 16 octobre

7 h HAE/HAP – chasseurs de fantômes (1984)

9 h 30 HAE/HAP – Chasseurs de fantômes II

12 h 00 HAE/HAP – Mme Doubtfire

15 h 05 HAE/HAP – Hommes en noir (1997)

17 h 15 HAE/HAP – Hommes en noir II – Première forme libre

19 h 15 HAE/HAP – Hocus Pocus

21h25 HAE/PDT – maléfique

23h30 HAE/PDT – La maison avec une horloge dans ses murs – Première forme libre

dimanche 17 octobre

7 h HAE/HAP – Le milieu Épisode d’Halloween

7 h 30 HAE/HAP – Mme Doubtfire

10 h 30 HAE/HAP – Hommes en noir (1997)

12h40 HAE/PDT – Hommes en noir II

14 h 40 HAE/HAP – La maison avec une horloge dans ses murs

17 h 10 HAE/HAP – Hocus Pocus

19 h 20 HAE/HAP – Hôtel Transylvanie 2

21h25 HAE/PDT – Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été

23h35 HAE/PDT – Toy Story de TERROR ! (Disney et Pixar)

00 h 05 HAE/HAP – La mariée cadavre de Tim Burton

Lundi 18 octobre

14h00 HAE/PDT – La mariée cadavre de Tim Burton

16 h 00 HAE/HAP – Toy Story de TERROR ! (Disney et Pixar)

16 h 30 HAE/HAP – Hôtel Transylvanie 2

18h30 HAE/PDT – Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été

20h30 HAE/PDT – Casper (1995)

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

mardi 19 octobre

12h30 HAE/PDT – Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

15 h 40 HAE/HAP – X-Men: Première classe

18h50 HAE/PDT – Hommes en noir (1997)

21h00 HAE/PDT – Hommes en noir II

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Mercredi 20 octobre

10 h 30 HAE/HAP – X-Men: Première classe

13 h 30 HAE/HAP – Cowboys et extraterrestres – Première forme libre

16 h 00 HAE/HAP – Hommes en noir (1997)

18h00 HAE/PDT – Hommes en noir II

20 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Jeudi 21 octobre

16 h 00 HAE/HAP – Le métier (1996)

18h30 HAE/PDT – Le chasseur : la guerre d’hiver – Première forme libre

21h00 HAE/PDT – maléfique

00 h 00 HAE/HAP – Miroir Miroir

vendredi 22 octobre

10 h 30 HAE/HAP – Le métier (1996)

21h00 HAE/PDT – gars de la famille Programmation Halloween

00 h 00 HAE/HAP – Willy Wonka et la chocolaterie

samedi 23 octobre

7 h HAE/HAP – Willy Wonka et la chocolaterie

9 h 30 HAE/HAP – Hocus Pocus

11 h 50 HAE/HAP – Shrek

13 h 55 HAE/HAP – Shrek 2

16 h 00 HAE/HAP – Ville d’Halloween

18 h 05 HAE/HAP – Hocus Pocus

20h15 HAE/PDT – chasseurs de fantômes (2016)

23h30 HAE/PDT – Nuit d’effroi (2011)

dimanche 24 octobre

7 h HAE/HAP – Casper (1995)

9 h 30 HAE/HAP – Shrek

11 h 40 HAE/HAP – Shrek 2

13 h 45 HAE/HAP – Ville d’Halloween

15 h 50 HAE/HAP – Le cauchemar avant Noël de Tim Burton

17h30 HAE/PDT – chasseurs de fantômes (2016)

20h45 HAE/PDT – Hocus Pocus

22 h 55 HAE/HAP – Mme Doubtfire

Lundi 25 octobre

13h00 HAE/PDT – Décorer Disney : Magie d’Halloween

14h00 HAE/PDT – Les Goonies

16 h 30 HAE/HAP – Shrekless effrayé

17 h 00 HAE/HAP – Shrek

19 h HAE/HAP – Shrek 2

21h00 HAE/PDT – Shrek à jamais

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

mardi 26 octobre

12 h 00 HAE/HAP – Les Goonies

14h30 HAE/PDT – Shrekless effrayé

15h00 HAE/PDT – Shrek

17 h 00 HAE/HAP – Shrek 2

19 h HAE/HAP – Shrek à jamais

21h00 HAE/PDT – maléfique

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Mercredi 27 octobre

13h00 HAE/PDT – Charlie et la chocolaterie

15 h 30 HAE/HAP – Casper (1995)

18h00 HAE/PDT – Mathilde

20 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

00 h 00 HAE/HAP – Les Simpson : la cabane de l’horreur

Jeudi 28 octobre

11h30 HAE/PDT – Casper (1995)

14h00 HAE/PDT – Mathilde

16 h 00 HAE/HAP – chasseurs de fantômes (1984)

18h30 HAE/PDT – Le métier (1996)

21h00 HAE/PDT – Hocus Pocus

00 h 00 HAE/HAP – Frankenweenie (2012)

vendredi 29 octobre

12h30 HAE/PDT – Hommes en noir (1997)

21h00 HAE/PDT – gars de la famille Programmation Halloween

00 h 00 HAE/HAP – Hommes en noir II

samedi 30 octobre

7 h HAE/HAP – Décorer Disney : Magie d’Halloween

8 h 00 HAE/HAP – chasseurs de fantômes (1984)

10 h 30 HAE/HAP – Hommes en noir (1997)

12h35 HAE/PDT – Hommes en noir II

14 h 35 HAE/HAP – Chaire de poule (2015)

17 h 05 HAE/HAP – Chair de poule 2 : Halloween hanté – Première forme libre

19 h 10 HAE/PDT – The Nightmare Before Christmas de Tim Burton

20 h 50 HAE/HAP – Hocus Pocus

23h00 HAE/PDT – La maison de Mme Peregrine pour les enfants particuliers – Première forme libre

dimanche 31 octobre

7 h HAE/HAP – La maison de Mme Peregrine pour les enfants particuliers

10h00 HAE/HAP – Chaire de poule (2015)

12h30 HAE/PDT – Chair de poule 2 : Halloween hanté

14 h 35 HAE/HAP – Hocus Pocus

16 h 45 HAE/HAP – Casper (1995)

19 h 15 HAE/HAP – maléfique

21h20 HAE/PDT – Hocus Pocus

23h30 HAE/PDT – chasseurs de fantômes (1984)

Freeform ne s’arrête pas à sa gamme de films et d’émissions télévisées. Si vous êtes dans la région de Los Angeles, vous pouvez rencontrer certains de ces films sur La route d’Halloween de Freeform, qui aura lieu au Heritage Square Museum du 1er au 5 octobre. Les billets sont en vente à partir du 1er septembre. L’événement immersif en plein air mettra en vedette les mondes de Le cauchemar avant Noël de Tim Burton, Hocus Pocus, La famille Addams, et d’autres surprises effrayantes remplies de jeux, de moments photo, de spectacles et de prix ! Cette année, Hyundai s’est joint au plaisir en tant que commanditaire principal pour faire Route d’Halloween prenez vie avec des astuces, des friandises et une séance photo obsédante.