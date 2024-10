Programmation Xbox Game Pass Wave 2 d’octobre 2024 avec Call of Duty : Black Ops 6

Microsoft a annoncé la gamme Xbox Game Pass Wave du 2 octobre 2024.

Le titre ici est bien sûr la sortie le 25 octobre de Black Ops 6, le premier jeu Call of Duty à être lancé dès le premier jour sur Game Pass. Cela survient un an après l’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, qui a également vu Diablo 4 et Modern Warfare 3 arriver sur Game Pass, et verra, en novembre, StarCraft: Remastered et StarCraft 2: Campaign Collection frappés l’abonnement. service.

Le lancement de Black Ops 6 directement dans Game Pass est un gros pari pour Microsoft. Il espère que la puissance de Call of Duty augmentera le nombre d’abonnés et les revenus (lui-même renforcés par la récente hausse des prix et la restructuration du Game Pass), mais cela comporte le risque de perdre les ventes du jeu à plein tarif. Alors que les dirigeants de Xbox ont insisté sur le fait que les ventes pouvaient être stimulées par la présence d’un jeu sur Game Pass, certains éditeurs ne sont pas convaincus. L’ancien patron d’Activision, Bobby Kotick, par exemple, s’est toujours opposé à l’intégration de Call of Duty dans les services d’abonnement. Contrairement à Microsoft, le rival des consoles Sony ne publie pas ses nouvelles exclusivités directement dans son service d’abonnement.

Dans une interview avec IGN L’année dernière, on a demandé au patron de Xbox, Phil Spencer, comment il gérerait ses différentes idéologies et celles de Kotick après la conclusion de l’accord d’achat d’Activision Blizzard. « Eh bien, c’est une personne différente qui prend les décisions », rit Spencer.

Chaque franchise de jeux vidéo que Xbox possède après l’acquisition d’Activision Blizzard

À plus court terme, demain 16 octobre, South Park : The Fractured but Whole (Cloud, console et PC) arrive sur Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard. Un jour plus tard, le 17 octobre, Donut County (Cloud, Console et PC) revient dans la bibliothèque Game Pass via Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard, et MechWarrior 5 : Clans (Cloud, PC et Xbox Series X|S) arrive sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès le premier jour.

Ensuite, c’est le grand : Call of Duty : Black Ops 6 (Cloud, Console et PC) le 25 octobre via Game Pass Ultimate et PC Game Pass uniquement. Le 25 octobre également, Call of Duty : Modern Warfare 3 (Cloud) de l’année dernière via Game Pass Ultimate et Battle Royale Call of Duty : Warzone (Cloud) via Game Pass Ultimate.

Passant du 25 octobre à Call of Duty, Ashen (Cloud, console et PC) revient sur Game Pass via Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard le 29 octobre.

Et enfin pour octobre, Dead Island 2 (PC) entre dans le Game Pass pour les joueurs PC via Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 31 octobre (il est déjà disponible sur Game Pass via Cloud et Console).

Microsoft a également mentionné StarCraft : Remastered (PC) – 5 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) et StarCraft 2 : Campaign Collection (PC) – 5 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass), qui devraient lancer Wave. 1 de la gamme Game Pass de novembre 2024.

Programmation Xbox Game Pass d’octobre 2024 Wave 2 :

South Park : le fracturé mais entier (Cloud, console et PC) – 16 octobre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Comté de beignet (Cloud, console et PC) – 17 octobre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard MechWarrior 5 : Clans (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 17 octobre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

Game Pass Ultime, PC Game Pass Call of Duty : Black Ops 6 (Cloud, console et PC) – 25 octobre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

Game Pass Ultime, PC Game Pass Call of Duty : Guerre moderne III (Nuage) – 25 octobre

Passe de jeu ultime

Passe de jeu ultime Appel du devoir : zone de guerre (Nuage) – 25 octobre

Passe de jeu ultime

Passe de jeu ultime Cendré (Cloud, console et PC) – 29 octobre

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Île morte 2 (PC) – 31 octobre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

Game Pass Ultime, PC Game Pass StarCraft : remasterisé (PC) – 5 novembre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

Game Pass Ultime, PC Game Pass StarCraft II : Collection de campagne (PC) – 5 novembre

Game Pass Ultime, PC Game Pass

Comme d’habitude, un certain nombre de jeux quittent le Game Pass au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux titres.

Voici ce qui laisse le Xbox Game Pass activé 31 octobre :

Frog Detective : tout le mystère (Cloud, console et PC)

Headbangers (Cloud, console et PC)

Inkulinati (Cloud, console et PC)

La descente de Lonely Mountain (Cloud, console et PC)

Le marché nocturne de Mineko (Cloud, console et PC)

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].