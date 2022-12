Programmation spéciale Noël de Tipping Point : Qui est dans le casting de l’émission ITV ?

TIPPING Point est l’incontournable de la télé en fin d’après-midi et a toujours des fans collés à leurs téléviseurs.

Animé par Ben Shephard, l’émission de quiz ITV offre aux fans un régal festif avec un épisode spécial de Noël.

Rex

Qui fait partie de la programmation spéciale Noël de Tipping Point ?

Ben Shephard organise une édition festive spéciale de Tipping Point: Lucky Stars.

L’émission verra trois célébrités affronter la célèbre machine dans l’espoir de gagner 20 000 £ pour une œuvre caritative.

Une légende de Strictly Come Dancing, un favori de la télévision et un gourou du fitness vêtu de lycra accorderont leur présence de Noël aux téléspectateurs.

Chacune des célébrités est impatiente de décrocher à son organisme de bienfaisance un cadeau de Noël inoubliable.

Len Goodman

Rex

Len Goodman est connu et aimé des fans de Strictly Come Dancing, grâce à son long passage dans la série en tant que juge en chef.

Il a démissionné en 2016 et est maintenant le meilleur chien de la version américaine de l’émission de la BBC, Dancing With the Stars.

Len est une star de la télévision populaire, mais a commencé sa carrière en tant que danseur de salon.

Il a commencé à danser à l’âge de 19 ans et a participé à diverses compétitions à travers le pays, remportant la victoire dans plusieurs compétitions à la fin de la vingtaine.

Avec sa partenaire Cherry, Len a remporté les championnats britanniques d’exposition à quatre reprises avant que Len ne prenne finalement sa retraite au début des années 1970.

Josie Gibson

Rex

Josie Gibson a vu sa star monter en flèche au cours de la dernière décennie et est maintenant une star de la télévision très appréciée.

La présentatrice populaire a lancé sa carrière sur la boîte lorsqu’elle a remporté le Big Brother en 2010.

Depuis lors, elle a continué à être à la télévision et est même animatrice de This Morning.

Monsieur Motivateur

Rex

Derrick “Mr Motivator” Evans est devenu célèbre au début des années 1990 dans l’émission matinale d’ITV GMTV.

Il était connu pour ses justaucorps flamboyants et son attitude optimiste, alors qu’il tentait de mettre la Grande-Bretagne en forme.

Toujours aussi fort, M. Motivator peut souvent être trouvé dans les émissions d’ITV, notamment GMB, This Morning et Queen For A Night.

Il a également aidé la nation à rester en forme pendant le verrouillage.

Quand est le spécial de Noël Tipping Point à la télévision?

Vous pouvez assister à ce spécial de Noël de Tipping Point le 17 décembre 2022.

L’action débutera à partir de 19h sur ITV.

En attendant, vous pouvez diffuser les épisodes passés de Tipping Point sur ITVX.