Programmation Lens TV pour les téléspectateurs américains

Utilisez ce programme Lens TV pour trouver où regarder Les Sang et Or à la télévision et en streaming aux États-Unis.

Tout au long de leur histoire, Lens a relevé des défis, rebondissant entre les échelons supérieurs du jeu français. Mais ils ont enduré pour construire une longue histoire.

Programme Lens TV et liens de streaming

Lens à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1906

Stade: Stade Bollaert-Delelis

Directeur: Franck Haisé

Titres de Ligue 1 : 1 (1998)

Coupe de France : Finalistes (1948, 1975, 1998)

Meilleure finition européenne : Vainqueurs de la Coupe Intertoto (2005, 2007)

Les matchs du RC Lens sont disponibles sur beIN SPORTS dans le cadre de leur couverture de la Ligue 1 aux États-Unis.

Les matchs de ligue chaque semaine sont diffusés sur la chaîne principale beIN, beIN SPORTS en Español, et/ou en streaming via beIN CONNECT. Vous pouvez trouver les réseaux beIN sur Fubo.

La compétition Coupe de France est diffusée sur FOX Sports – principalement sur les chaînes FS2 et FOX Soccer Plus.

Lens ne s’est pas qualifié pour une compétition de l’UEFA depuis des années. Mais quand ils reviennent, la Ligue des champions et la Ligue Europa se retrouvent sur Paramount+. En espagnol, les jeux sont télévisés sur Univision, TUDN et/ou UniMás, et en streaming sur ViX.

Regarder Lens sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Historique de l’objectif

Le Racing Club de Lens a été fondé en 1906. Ils ont été nommés d’après le Racing Club de Roubaix et le Racing Club de France, clubs notables de l’époque.

Après la Première Guerre mondiale, Lens a adopté ses désormais traditionnelles couleurs rouge et or. Certains disent que les couleurs font référence à la domination espagnole du XVIIe siècle, tandis que d’autres attribuent le choix au sang des mineurs de charbon (rouge) et à la valeur élevée (or) de la ressource et de l’industrie locales. Cela donne à Lens son surnom, Les Sang et Or (« Le sang et l’or »).

En 1937, Lens est promu pour la première fois en première division. 1948 les voit atteindre leur première finale de Coupe de France, mais ils sont battus par leurs rivaux lillois.

La fin des années 50 jusqu’aux années 60 a été une période difficile pour le club et la ville. Avec la fermeture des mines locales, les finances se sont asséchées, obligeant Lens à devenir un club amateur. Mais le club et la ville ont résisté et ils étaient de retour en première division en 1973.

Cette décennie a vu le club retrouver la finale de la Coupe de France et participer pour la première fois en Europe à la Coupe des vainqueurs de coupe et à la Coupe UEFA.

Le summum de la réussite pour Lens a été la saison 1997-98, au cours de laquelle ils ont remporté la Ligue 1. C’était leur seul titre de champion à ce jour.

Le terrain du RC Lens, le Stade Bollaert-Delelis, accueille 38 223 spectateurs. C’est environ 6 000 personnes de plus que la population de Lens elle-même. Le stade a accueilli des matchs des Euros 1984 et 2016, de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 et des Coupes du Monde de Rugby 1999 et 2007.

Actualités et reportages sur Lens

