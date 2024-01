Programmation et stratégie FanDuel pour le vendredi 19 janvier

Cet article fait partie de notre série FanDuel NBA.

Nous avons une liste relativement modeste par rapport aux normes du vendredi soir, car il n’y a que sept matchs au programme. Nous avons un événement principal clair et un aperçu potentiel de la finale dans l’affrontement Nuggets-Celtics, ainsi que des batailles intrigantes Suns-Pélicans et Nets-Lakers.

Présentation de l’ardoise

Pour les derniers spreads et over-unders, visitez le site RotoWire. Cotes NBA page. Vous y trouverez également des accessoires de joueurs, des contrats à terme, des articles sur les choix et codes bonus de paris sportifs .

La soirée s’annonce relativement compétitive si les attentes des parieurs s’avèrent raisonnablement exactes, car aucun match ne comporte une ligne supérieure à 7,5 points vendredi matin sur FD Sportsbook. De plus, deux de ces jeux comportent des spreads de 4,5 points ou moins.

Les totaux projetés dressent également un tableau encourageant, car il y a quatre matchs avec des chiffres de 234 points ou plus vendredi matin, et aucun des matchs n’a un total inférieur à 223.

Situations de blessures à surveiller

Pour toutes les dernières mises à jour, visitez le site RotoWire Nouvelles sur les blessures de la NBA page et notre gamme complète Rapport sur les blessures de la NBA .

Tyrese HaliburtonIND (ischio-jambiers) : QUESTIONNABLE

Si Haliburton est capable de revenir de son absence de cinq matchs, il devrait immédiatement reprendre son rôle de meneur de jeu titulaire et peut-être jouer encore plus de minutes que d’habitude avec Andrew Nembhard (arrière) incertain de s’habiller.

Trae YoungATL (maladie): OUT

L’absence de Young propulsera probablement Dejounte Murray dans le rôle principal de maniement du ballon et pourrait pousser Bogdan Bogdanovic dans le cinq de départ, tandis que le reste de la première unité devrait connaître de grosses difficultés d’utilisation.

Victor WembanyamaSAN (repos): OUT

L’absence de Wembanyama devrait stimuler l’utilisation et les perspectives de rebond, en particulier pour les grands des Spurs, et Zach Collins, qui devrait revenir d’une blessure à la cheville, pourrait prendre un départ au centre.

James LebronLAL (cheville) : QUESTIONNABLE

Si LeBron ne peut pas jouer avec son tag douteux, Anthony Davis devrait être encore plus utilisé que d’habitude tandis que le reste des cinq de départ bénéficie également d’opportunités accrues.

Autres blessures notables :

Franz WagnerORL (cheville): OUT

De’Anthony MeltonPHI (retour) : SORTIE

Jaime JacquezMIA (aine) : DOUTEUX

Andrew NembhardIND (retour) : GTD

Pascal SiakamIND (acquisition commerciale) : GTD

Nick RichardsCHA (cheville) : QUESTIONNABLE

André DrummondCHI (retour) : PROBABLE

Anthony DavisLAL (cheville) : PROBABLE

Ponts MikalBKN (tibia) : PROBABLE

Deandre AytonPOR (genou) : PROBABLE

Aaron GordonDEN (épaule) : PROBABLE

Joueurs d’élite

Nous avons six joueurs avec des salaires à cinq chiffres qui ont une chance de jouer sur la liste de vendredi – Joël Embiid (12 400 $), Nikola Jokic (11 800 $), Anthony Davis (11 500 $), Tyrese Haliburton (10 700 $), Jayson Tatum (10 300 $) et James Lebron (10 000 $).

Embiid a éclipsé 60 points FD lors de chacun de ses deux premiers matchs après une absence de plusieurs matchs en raison d’une blessure au genou, et il dessine un match de position favorable contre le Magic vendredi.

Jokic devrait être enfermé dans de lourdes minutes contre les Celtics dans une probable bataille fil à fil et arrive après avoir marqué 54,3 à 61 points FD lors de ses trois derniers matchs.

Davis a marqué pas moins de 58,5 points FD lors de ses trois derniers matchs et reste une menace perpétuelle pour 60 points FD à chaque fois qu’il prend la parole.

Le statut d’Haliburton devra être surveillé, mais s’il fait son retour vendredi, il devrait être de nouveau confiné dans son rôle robuste.

Tatum devrait également voir une lourde charge de travail contre les Nuggets et a marqué au moins 48,1 points FD lors de ses trois derniers matchs avec un nombre de minutes normal.

LeBron porte son étiquette douteuse habituelle, mais en supposant qu’il joue, il cherchera à s’appuyer sur un impressionnant total de 46,6 points FD contre les Mavericks mercredi.

Craie attendue

D’autres jeux de craie probables incluent :

Bal LaMeloCHA (9 900 $)

Ball a marqué 47,5 ou 48,1 points FD au cours de ses trois premiers retours suite à une absence prolongée, ce qui le rendrait très populaire à ce salaire.

Devin BookerSPO (9 700 $)

Booker a réussi plus de 50 points FD lors de deux de ses trois derniers matchs et devrait jouer un rôle important dans un match compétitif contre les Pélicans.

Tyrese MaxeyISP (9 400 $)

Maxey a accumulé entre 42,6 et 67,1 points FD lors de cinq des six derniers matchs, une séquence chaude qui devrait le conduire à figurer dans de nombreuses formations vendredi.

Paolo BancheroORL (9 100 $)

La production de Banchero a augmenté ce mois-ci où il a récolté plus de 40 points FD en six sorties, dont plus de 50 dans deux de ces compétitions.

Déjounte MurrayATL (8 100 $)

Murray affiche un taux d’utilisation de 28,0 pour cent et une moyenne de 44,6 points FD toutes les 36 minutes avec Trae Young hors du terrain, ce qui devrait le maintenir populaire vendredi.

Valeurs clés

Jérémie SochanSAN à CHA (6 600 $)

Sochan est en passe de bénéficier de l’absence de Victor Wembanyama pour se reposer vendredi, puisqu’il affiche une moyenne de 32,4 points FD toutes les 36 minutes avec le phénomène recrue hors du terrain. Sochan enregistre également une solide série de janvier, avec une moyenne de 30,2 points FD au cours de ses sept derniers matchs avec des moyennes de 12,4 points, 6,4 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,3 interceptions par match au cours de cette période. Les opportunités de rebond devraient particulièrement augmenter pour Sochan avec l’absence de Wemby, et le fait que Charlotte autorise déjà le sixième plus grand nombre de rebonds par match à domicile (54,1) ne fait qu’éclaircir les perspectives de Sochan.

Saddiq-BeyATL à MIA (5 800 $)

Bey devrait être relativement léger après quelques matchs perdus, mais il est également en mesure de bénéficier de l’absence de Young vendredi. Le vétéran a une moyenne de 35,1 points FD toutes les 36 minutes avec Young hors du terrain cette saison, et Bey apporte déjà plus de 30 points FD à chaque fois qu’il occupe un rôle de départ. Le Heat lui a déjà cédé un tel total cette saison (35 points FD le 22 décembre), et Miami arrive en accordant la 11e meilleure note d’efficacité offensive aux petits attaquants (23,7), ainsi que plus de 41 points FD par match. à la position dans les 15 derniers.

Copain HieldIND à POR (5 700 $)

Hield est un jeu de tournoi par excellence en raison de la volatilité de sa production, mais il associe cela à un plafond de plus de 30 points FD, ce qui le rend très attrayant en termes de salaire dans ce match. L’ailier vétéran vient d’avoir marqué 35 points FD contre les Kings jeudi, et il a versé plus de 5 fois son salaire actuel dans 15 des 41 matchs au total. L’opposition de Hield vendredi pourrait certainement faciliter une autre bonne soirée, car les Blazers accordent aux gardes de tir une efficacité offensive de 26,9, un sommet de la Conférence Ouest, ainsi que le troisième plus grand nombre de points FD par match à ce poste lors des 15 dernières compétitions (47,5).

CONSIDÉREZ AUSSI : Zach CollinsSAN à CHA (6 300 $); Bénédict MathurinIND à POR (5 500 $); Jalen SmithIND à POR (5 100 $)

Le ou les auteurs de cet article peuvent participer à des concours fantastiques quotidiens, y compris – mais sans s’y limiter – les jeux pour lesquels ils ont fourni des recommandations ou des conseils dans cet article. En jouant à ces jeux en utilisant leurs comptes personnels, il est possible qu’ils utilisent des joueurs dans leurs alignements ou d’autres stratégies différentes des recommandations qu’ils ont fournies ci-dessus. Les recommandations de cet article ne reflètent pas nécessairement les opinions de RotoWire. Juan Carlos Blanco participe à des concours fantastiques quotidiens en utilisant les comptes suivants : DraftKings : jcblanco22, FanDuel : jc_blanco22, DraftPot : jc_blanco22, FantasyDraft : jc_blanco22, OwnThePlay : jcblanco22.