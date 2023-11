Programmation et stratégie FanDuel pour le vendredi 10 novembre

Cet article fait partie de notre série FanDuel NBA.

La NBA est de retour vendredi soir alors que le tournoi en saison se poursuit avec neuf matchs. Il y a beaucoup de grands noms sur le rapport sur les blessures, donc le bassin de joueurs est un peu plus mince que ce à quoi on pourrait s’attendre. Cependant, il existe toujours un bon équilibre d’options en termes de plafond salarial, y compris certains jeux de valeur qui s’ouvrent en raison des absences susmentionnées.

Présentation de l’ardoise

Les écarts sont véritablement sur tout le spectre vendredi, avec des chiffres aussi étroits qu’un et s’étendant jusqu’à 12. Cela devrait contribuer à garantir une offre suffisamment solide de confrontations compétitives où les plus grandes stars enregistrent un nombre complet de minutes.

Les totaux sont également relativement encourageants du point de vue DFS, avec un trio supérieur à 230 points et cinq autres entre 224,5 et 229,5. Ces chiffres élevés impliquent qu’il devrait y avoir une quantité abondante de performances individuelles solides qui nous aident à des fins fantastiques.

Situations de blessures à surveiller

Anthony DavisLAL (hanche/aine) : QUESTIONNABLE

Si Davis ne joue pas, Taurean Prince et Rui Hachimura pourraient en être les bénéficiaires directs, tandis que D’Angelo Russell et LeBron James verraient également de grosses augmentations d’utilisation.

Devin BookerPHO (veau) : OUT

Grayson Allen devrait prendre un autre départ en l’absence continue de Booker tandis que le reste des cinq de départ bénéficie d’une utilisation accrue.

De’Aaron FoxSAC (cheville): OUT

Avec Fox toujours à l’écart, Keon Ellis et Davion Mitchell pourraient gérer la majorité des minutes du meneur.

Alperen SengunHOU (cheville) : QUESTIONNABLE

Si Sengun ne peut pas y aller, Jock Landale pourrait commencer au centre.

Sion WilliamsonNOP (personnel) : QUESTIONNABLE

Si Williamson est mis à l’écart, Larry Nance en sera probablement le principal bénéficiaire.

Cam ThomasBKN (cheville): OUT

En l’absence de Thomas, Lonnie Walker pourrait recevoir un coup de pouce en quelques minutes.

Terry RozierCHA (aine): OUT

Sans Rozier, Bryce McGowens et Brandon Miller pourraient gagner quelques minutes supplémentaires.

Ben SimmonsBKN (hanche) : OUT

En l’absence de Simmons, Dennis Smith devrait débuter au poste de meneur.

Autres blessures notables:

Bradley BéalPHO (retour) : PROBABLE

Gordon HaywardCHA (pouce) : PROBABLE

Cameron JohnsonBKN (veau) : PROBABLE

Herbert JonesNOP (bas de jambe) : QUESTIONNABLE

Derek animéDAL (maladie) : QUESTIONNABLE

Nicolas ClaxtonBKN (cheville) OUT

Walker KesslerUTA (coude) : OUT

Xavier TillmanMEM (genou) : OUT

Alec BurksDET (avant-bras) : OUT

Joueurs d’élite

Nous avons six joueurs avec des salaires à cinq chiffres qui ont une chance de jouer sur la liste de vendredi – Joël Embiid (12 200 $), Luka Doncic (12 000 $), Anthony Davis (11 600 $), Shai Gilgeous-Alexandre (11 000 $), Jayson Tatum (10 300 $) et Kevin Durant (10 200 $).

Embiid a suivi son mémorable total de 75,2 points FD contre les Wizards il y a deux matchs avec un double-double de 27 points et 10 rebonds contre les Celtics mercredi, et il fait face à un match très favorable contre les Pistons.

Doncic a repris plus de 60 points FD contre les Raptors la dernière fois, et une autre sortie similaire pourrait avoir lieu contre les Clippers dans ce qui devrait être une affaire fil à fil malgré un affrontement défensif difficile sur papier.

Davis pourrait être un jeu risqué étant donné qu’il est sorti tôt contre le Heat lundi en raison de spasmes à la hanche et qu’il aurait ensuite été disponible pour affronter les Rockets la nuit suivante, mais n’a toujours pas enregistré de minutes.

SGA a marqué entre 49,6 et 66,4 points FD lors de ses deux premiers matchs après une absence d’un match en raison d’une blessure au genou, dissipant ainsi toute inquiétude concernant sa santé.

Tatum arrive avec des performances consécutives de 50 points FD et n’a pas été en dessous de 40,1 points FD cette saison, ce qui lui donne un excellent plancher.

Durant a une moyenne de 46,6 points FD et prend à nouveau la parole sans Booker, ce qui devrait garantir une autre nuit d’utilisation intensive dans un match de renom contre les Lakers.

Craie attendue

D’autres jeux de craie probables incluent :

Domantas SabonisCAS (9 900 $)

Sabonis a rebondi après un claquement contre les Rockets pour enregistrer 53,7 points FD sur les Blazers mercredi. Avec la nouvelle sortie de Fox, le grand homme devrait rester très populaire.

James LebronLAL (9 800 $)

James pourrait prendre la parole sans Anthony Davis et devrait figurer dans de nombreuses files d’attente comme d’habitude, quelle que soit la disponibilité de son coéquipier.

Bal LaMeloCHA (9 100 $)

Ball continue de remplir la feuille de statistiques avec régularité et a réussi 64,5 et 46,3 points FD lors de ses deux derniers matchs.

Anthony EdwardsMINIMUM (9 000 $)

Edwards a dépassé les 50 points FD lors de chacun de ses deux derniers matchs et compte un autre trio de points supérieurs à 40, ce qui devrait le maintenir populaire grâce à son salaire.

Victor WembanyamaSAN (8 500 $)

La recrue montre déjà un aperçu de sa domination et compte déjà trois sorties de plus de 50 points FD, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix.

Valeurs clés

John CollinsUTA chez MEM (6 100 $)

Collins semble beaucoup plus investi lors de sa première saison avec le Jazz qu’à la fin de son mandat avec les Hawks. Il a une moyenne de 28,3 points FD par match et a déjà compilé trois points sur 30. Collins a son tir à trois points jusqu’à 37,5 pour cent et affronte une équipe des Grizzlies qui a accordé la troisième plus haute note d’efficacité offensive (30,8) et 40,0 pour cent trois. -tir au point vers les attaquants puissants. Memphis cède également 46,7 points FD par match à quatre, et Collins devrait également avoir de solides chances de prendre beaucoup de rebonds avec son coéquipier Walker Kessler toujours absent en raison de sa blessure au coude.

Moine MalikSAC contre OKC (5 900 $)

Monk a déjà réalisé des performances impressionnantes dans son rôle de banc, enregistrant 28,1, 34,1 et 43,2 points FD lors de trois de ses cinq dernières apparitions. Le gardien vétéran a enregistré au moins 24 minutes dans quatre des matchs au cours de cet échantillon et affrontera une équipe du Thunder accordant la septième plus haute note d’efficacité offensive aux joueurs de la deuxième unité (47,4) et 48,1 pour cent de tir dans cette division. OKC concède également 46,5 points FD à deux gardes, les plaçant dans les 10 derniers de la ligue dans cette répartition.

Bismack BiyomboMEM contre UTA (5 200 $)

Les Grizzlies n’ont eu d’autre choix que de s’offrir une opportunité élargie à Biyombo avec Xavier Tillman (genou) blessé et Steven Adams (genou) déjà absent pour la saison. Le grand vétéran a répondu avec 34,2 et 23 points FD au cours de ses deux derniers matchs. Biyomobo a enregistré 26 et 30 minutes solides dans ces affrontements, et a maintenant une chance contre une équipe de Jazz qui a cédé 55,5 points FD par match aux centres, ainsi que la 10e meilleure note d’efficacité offensive pour ce poste (36,2).

CONSIDÉREZ AUSSI : Marcus SasserDET contre PHI (5 800 $); Grayson AllenPHO contre LAL (5 000 $)

Le ou les auteurs de cet article peuvent participer à des concours fantastiques quotidiens, y compris – mais sans s’y limiter – les jeux pour lesquels ils ont fourni des recommandations ou des conseils dans cet article. En jouant à ces jeux en utilisant leurs comptes personnels, il est possible qu’ils utilisent des joueurs dans leurs alignements ou d’autres stratégies différentes des recommandations qu’ils ont fournies ci-dessus. Les recommandations de cet article ne reflètent pas nécessairement les opinions de RotoWire. Juan Carlos Blanco participe à des concours fantastiques quotidiens en utilisant les comptes suivants : DraftKings : jcblanco22, FanDuel : jc_blanco22, DraftPot : jc_blanco22, FantasyDraft : jc_blanco22, OwnThePlay : jcblanco22.