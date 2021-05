Programmation des Britanniques 2021: qui se produit lors de la remise des prix?

APRÈS une année mouvementée pour l’industrie de l’événementiel, un public de 4000 personnes en direct sera autorisé aux Brit Awards 2021 à l’O2 Arena de Londres.

Cet événement est le premier grand événement musical en salle à accueillir de nouveau une foule en direct, dans le cadre d’un programme de recherche utilisé par le gouvernement pour examiner le risque de transmission du Covid-19 lors d’événements.

9 Coldplay ouvrira les Britanniques 2021 Crédit: Splash News

Qui se produit aux Brit Awards 2021?

Jeu froid

Coldplay a été confirmé pour la tête d’affiche de la cérémonie britannique.

Le groupe à la façade de Chris Martin ouvrira le spectacle sur un ponton flottant sur la Tamise près de l’arène O2, où le spectacle aura lieu.

Le groupe interprétera son dernier single Higher Power, qui sortira le vendredi 7 mai 2021.

Dua Lipa

9 Dua Lipa se produira à nouveau aux Britanniques Crédit: Reuters

Dua Lipa est née à Londres le 22 août 1995 et a fréquenté la Sylvia Young Theatre School avant de déménager au Kosovo avec sa famille en 2008.

Elle vient d’un milieu musical avec son père, Dukagjin Lipa étant également un chanteur de rock albanais kosovar.

De retour au Royaume-Uni à l’âge de 16 ans, Dua a commencé à travailler comme mannequin et a tenté de lancer sa carrière de chanteuse.

Utilisant YouTube comme plate-forme dès l’âge de 14 ans, elle s’est fait connaître pour ses reprises avant de conclure un accord pour son propre matériel.

Homme Rag’n’Bone

9 Rag’n’Bone Man se produira Crédits: Getty

Rag’n’Bone Man, ou Rags, est né Rory Graham à Uckfield, East Sussex, le 29 janvier 1985.

Sa famille a ensuite déménagé à Brighton, où il est toujours basé.

Rags dit que l’amour de la musique lui a été inculqué dès son plus jeune âge, car ses parents étaient de grands fans de disques de base et son père jouait de la guitare.

Cependant, ce n’est que lorsqu’il a découvert le hip hop à la fin de son adolescence qu’il s’est enthousiasmé à l’idée de faire de la musique lui-même.

P! Nk

9 Pink jouera à nouveau Crédit: Rex Features

Le chanteur légendaire P! Nk se produira avec le Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir.

Elle a commencé sa carrière à l’origine en tant que membre du groupe de filles Choice.

En 1995, LaFace Records a vu le potentiel de P! Nk et lui a offert un contrat d’enregistrement solo.

Son premier album studio influencé par le R & B, Can’t Take Me Home (2000), a été certifié double platine aux États-Unis et a donné naissance à deux chansons du Top 10 Billboard Hot 100: There You Go et Most Girls.

Elle a gagné en reconnaissance avec le single collaboratif Lady Marmalade du Moulin Rouge! bande sonore.

Griff

9 Griff est le gagnant du Rising Star Award Crédit: Photo: JM Enternational

Sarah Faith Griffiths, connue professionnellement sous le nom de Griff, est une chanteuse et compositrice britannique.

En 2019, elle a sorti son premier single, Mirror Talk, via Warner Records.

Cela a été suivi par sa première pièce prolongée, The Mirror Talk, plus tard cette année-là.

Elle est la gagnante du Brit’s Rising Star Award 2021.

Olivia Rodrigo

9 C’est la première fois d’Olivia Rodrigo aux Britanniques Crédit: Instagram

Olivia est une actrice et chanteuse américaine.

Elle a commencé à jouer dans des productions théâtrales pendant ses années d’école primaire et intermédiaire.

En 2016, Olivia a été choisie pour le rôle de Paige Olvera dans la série Disney Channel Bizaardvark. Elle a joué le rôle pendant trois saisons.

En février 2019, elle a été choisie pour le rôle de Nini Salazar-Roberts dans la série Disney + High School Musical: The Musical: The Series, qui a été créée en novembre.

Olivia a écrit All I Want pour la bande originale et a co-écrit Just For a Moment avec la co-star Joshua Bassett.

Parcs Arlo

9 Arlo Parks se produit au Crédit: Reuters

Arlo est un auteur-compositeur-interprète et poète.

Son premier album studio, Collapsed in Sunbeams, est sorti en 2021 et a été acclamé par la critique et a atteint la troisième place du classement britannique des albums.

Tête un

9 Les fans seront ravis de voir Headie One jouer Crédits: Getty

Headie One, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur britannique.

Il est membre du groupe de rap de forage OFB.

Headie One est surtout connu pour son morceau 18Hunna avec le rappeur Dave, qui a culminé au numéro 6 du UK Singles Chart.

9 Jack Whitehall accueillera à nouveau les Britanniques Crédits: Getty

Qui présente les Britanniques 2021?

Jack Whitehall reviendra présenter les Britanniques pour la quatrième année consécutive.

Le comédien Whitehall s’est dit «très excité» d’accueillir la cérémonie de cette année, ajoutant: «Ce sera un moment important – de retour dans une pièce avec de la musique et des chansons».

Les prix seront diffusés sur ITV et ITV Hub.

Où se dérouleront les Britanniques 2021?

Les Brit Awards auront lieu le 11 mai à l’O2 Arena de Londres.

The Britswill sera un événement en personne, avec un public en direct de 4 000 personnes.

Jusqu’à 2 500 billets gratuits seront offerts aux travailleurs de première ligne lors d’un scrutin.

Les participants ne seront pas tenus de porter des masques ou de s’éloigner socialement pendant l’événement, mais devront fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif.