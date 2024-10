Programmation de pré-saison Penguins vs Red Wings – 10.01.24

Vous trouverez ci-dessous la composition des Penguins pour le match préparatoire de mardi contre les Red Wings de Détroit au PPG Paints Arena. Le lancement de la rondelle est prévu à 19 h HE et le match sera disponible pour regarder localement sur SportsNet Pittsburgh. Les fans peuvent également écouter la station de radio officielle des Penguins, 105.9 « The X ».

GARDIENS

31 – Filip Larsson

35 – Tristan Jarry

DÉFENSE

4 – Nathan Clurman

24 – Matt Grzelcyk

28 – Marcus Pettersson

38 – Owen Pickering

45 – Harrison Brunicke

58 – Kris Létang

82 – Filip Kral

AVANT

2 – Rutger McGroarty

8 – Michael Bunting

11 – Vassili Ponomarev

13 – Kévin Hayes

15 – Joona Koppanen

17 – Bryan Rouille

19 – Verre Cody

41 – Ville Koivunen

44 – Jonathan Gruden

67 – Rickard Rakell

71 – Evgueni Malkin

72 – Antoine Beauvillier

87 – Sydney Crosby