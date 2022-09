Prognastificateurs en peau de porc BCR – Shaw Local

Voici les prédictions des BCR Pigskin Prognasticators pour la semaine 2

Kevin Hieronymus, rédacteur sportif BCR

La semaine dernière: 7-3

Les gagnants de cette semaine : Princeton, Sherrard, St. Bede, MR, AL, LP, Kewanee, Ottawa, Newman, AW

Kevin Chlum, rédacteur sportif de NewsTribune

La semaine dernière: 7-3

Les gagnants de cette semaine : Princeton, Sherrard, St. Bede, MR, AL, LP, Kewanee, Streator, Newman, AW

Brandon LaChance, sélecteur invité

Invité de la semaine dernière : 8-2

Les gagnants de cette semaine : Princeton, BV, St. Bede, MR, AL, Metamora, Kewanee, Streator, Newman, AW

Brandon travaille pour le Mendota Reporter/Amboy News et dirige son propre podcast Edge of Your Seat