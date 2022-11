La police a été appelée au Festival international du film juif de Victoria après que les organisateurs ont reçu de multiples menaces antisémites.

Le service de police de Victoria a été appelé le 4 novembre après que le centre communautaire juif de Victoria ait reçu des menaces contre le festival du film et la communauté juive dans son ensemble. Le festival a eu lieu au Vic Theatre sur la rue Douglas du 1er au 6 novembre.

Des agents spécialement formés ont fouillé la zone pour s’assurer qu’elle était sûre. Bien qu’il n’y ait eu aucun incident lors de l’événement, la police est restée sur les lieux pour assurer la sécurité et une “présence clairement visible”.

« Ces menaces étaient précises et profondément préoccupantes. Ces menaces s’inscrivent dans le contexte plus large de menaces crédibles contre des événements et des communautés juives à travers l’Amérique du Nord qui ont fait la une des journaux la semaine dernière », a déclaré un porte-parole de VicPD. « Nous continuons de travailler avec les membres de la communauté juive du Grand Victoria pour nous assurer qu’ils sont en sécurité et savons que nous sommes là pour les aider à assurer leur sécurité.

La police n’a pas divulgué de détails sur la nature des menaces, car l’enquête est en cours.

Larry Gontovnick, président du Centre communautaire juif de Victoria, a refusé une demande d’entrevue de Black Press Media.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : vnc.editorial@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

antisémitismeGrand VictoriaVicPD