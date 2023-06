«Profondément déçu»: Thibaut Courtois riposte à l’entraîneur belge Tedesco au milieu d’un snob de capitaine

Le football belge continue d’être dans la tourmente six mois après le spectacle décevant des Red Devils lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La « génération dorée » belge n’a pas seulement échoué à remporter un trophée majeur, il y a maintenant des signes d’un vestiaire qui s’effondre. Le gardien de but Thibaut Courtois quittant l’équipe à mi-parcours de ses fonctions internationales alors qu’il était snobé pour le poste de capitaine n’est que le dernier drame qui engloutit l’équipe belge.

Courtois a fustigé son propre entraîneur-chef Domenico Tedesco sur Instagram après avoir quitté le camp international avant leur qualification à l’Euro 2023 contre l’Estonie, invoquant une blessure, ce que Tedesco a nié.

Courtois a refusé de se rendre à Tallinn pour le match de qualification de la Belgique à l’Euro 2024 contre l’Estonie mardi après avoir été ignoré pour le poste de capitaine suppléant la semaine dernière.

En l’absence du skipper régulier Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a porté le brassard de capitaine lors du match nul 1-1 face à l’Autriche samedi dernier.

L’entraîneur Domenico Tedesco a déclaré que le plan était que ses deux vice-capitaines, Lukaku et le gardien du Real Madrid Courtois, mènent l’équipe dans un match chacun pendant la trêve internationale.

« Après le match, Thibaut a soudainement voulu me parler et m’a dit qu’il rentrait chez lui parce qu’il était déçu et se sentait insulté », a déclaré Tedesco lors d’une conférence de presse lundi.

« A mes yeux, c’est le meilleur gardien du monde. Je l’apprécie en tant que gardien de but et aussi en tant que personne.

« Je suis surpris et choqué qu’il se soit senti offensé et déçu.

« En mars, nous avons décidé que Kevin serait capitaine et qu’il y aurait deux vice-capitaines – Lukaku et Courtois. »

Dans un communiqué, Courtois s’est dit « surpris » d’entendre Tedesco « donner une vision partielle et subjective d’une conversation privée ».

« Cet après-midi, j’ai été surpris d’entendre la conférence de presse de l’entraîneur. Je tiens à préciser que ce n’est pas la première fois ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de problèmes liés à un vestiaire, mais c’est la première fois que quelqu’un décide de le dire publiquement. Je suis profondément déçu de cela, mais je tiens à préciser que les évaluations de l’entraîneur ne correspondent pas à la réalité », a écrit le gardien du Real Madrid sur Instagram.

« Je lui ai demandé, pas par intérêt personnel, de s’expliquer et de prendre des décisions pour éviter les situations que nous avons déjà vécues et qui nous ont nui », a-t-il déclaré.

« Être capitaine ou pas n’est pas un caprice ou une décision aléatoire, c’est à lui (Tedesco) de décider et c’est ce que j’ai essayé de lui faire comprendre. »

Le gardien strasbourgeois Matz Sels prendra la place de Courtois dans les buts pour le match contre l’Estonie.

Les médias belges ont rapporté que la décision de Courtois avait également surpris ses coéquipiers.

« C’est une triste situation », a déclaré le vétéran défenseur Jan Vertonghen.

« Je préférerais que Thibaut soit là mais le processus de groupe est important. Ce processus est maintenant certainement perturbé et une solution devra être trouvée. »

La Belgique a été touchée par des luttes intestines signalées lors de la Coupe du monde l’année dernière lorsqu’elle s’est écrasée en phase de groupes, De Bruyne ayant déclaré pendant le tournoi que l’équipe était « trop ​​​​vieille ».

L’ancien capitaine Eden Hazard a pris sa retraite du football international après la débâcle au Qatar et l’entraîneur Roberto Martinez est parti.

La Belgique compte quatre points en deux matches de qualification pour l’Euro, deuxième du groupe F derrière l’Autriche.

Avec les contributions de l’AFP