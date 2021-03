Profonde «  douleur psychologique  »: le Japon exhorte la Chine à cesser de soumettre ses citoyens à Covid-19 ANAL SWABS

Tokyo a demandé à Pékin d’arrêter de soumettre les ressortissants japonais en Chine à des tests sur écouvillon anal pour Covid-19, l’exhortant à utiliser des méthodes alternatives à la place. On dit que la procédure inflige «une grande douleur psychologique» aux sujets de test.

La question des tests de coronavirus a été soulevée par le secrétaire en chef du cabinet japonais Katsunobu Kato lors d’une conférence de presse lundi.

Certains Japonais ont rapporté à notre ambassade en Chine qu’ils avaient subi des tests de prélèvement anal, ce qui a provoqué une grande douleur psychologique.

Le Japon a déjà demandé à Pékin d’arrêter les tests controversés, en s’en tenant à d’autres méthodes à la place. Jusqu’à présent, la Chine n’a pas répondu si elle modifierait ou non la procédure pour les citoyens japonais, a admis Kato.

On ne sait toujours pas combien de citoyens japonais ont été affectés par le sondage non conventionnel du coronavirus en Chine.

Aussi sur rt.com Vous pensez que ça ne pourrait pas être pire? La Chine déploie des SWABS ANAL « plus précis » pour les tests Covid-19 (VIDEO)

Le test de prélèvement anal intrusif a été introduit par les autorités chinoises plus tôt cette année. On dit que la méthode est un moyen plus précis de détecter le virus que le prélèvement nasal conventionnel, largement utilisé dans le monde au milieu de la pandémie. La procédure implique l’insertion d’un long coton-tige de trois à cinq centimètres dans le rectum, selon la Commission nationale chinoise de la santé.

La procédure de test controversée a déjà causé un certain malaise diplomatique entre les États-Unis et la Chine. La question a été soulevée par le média américain Vice fin février, qui a cité un porte-parole du département d’État américain affirmant que Washington avait protesté contre le « indigne » pratiquez directement à Pékin après qu’un certain nombre de diplomates aient été soumis à des tests anaux. Les diplomates ont également été chargés de « Refuser ce test si on le leur demande, comme cela a été fait dans le passé. »

Aussi sur rt.com La Chine nie avoir obligé les diplomates américains à passer des tests d’écouvillonnage anal pour Covid-19 alors que Washington a déclaré que Pékin avait admis avoir testé une « erreur »

Pékin, cependant, a nié avoir sondé analement des diplomates américains.

« À ma connaissance … la Chine n’a jamais demandé au personnel diplomatique américain en poste en Chine d’effectuer des tests de prélèvement anal », un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré lors d’un point de presse la semaine dernière.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!