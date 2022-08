Profitez d’une réduction de 25 % sur un anneau en silicone durable de Qalo pendant cette vente de la fête du Travail

Pour les personnes actives et aimant le plein air, anneaux en silicone sont une excellente option. Ils sont durables et ne causeront pas de blessures graves comme l’avulsion de l’anneau s’ils se coincent dans quelque chose. Les bagues en silicone ont également tendance à être peu coûteuses, vous pouvez donc acheter plusieurs bagues pour changer de look.

Si vous recherchez une large sélection, pensez à un groupe Qalo. Non seulement Qalo est notre choix pour la marque d’anneaux en silicone avec le plus d’options, mais la société propose également tout sonne pendant sa Fête du travail vente, disponible maintenant jusqu’au 5 septembre.

Si vous menez une vie active ou si vous avez un travail qui peut être brutal, vous voudrez une bague à la fois sûre et durable que vous pourrez porter pendant n’importe quelle activité. Il y a tellement de styles et de couleurs disponibles chez Qalo que vous pouvez obtenez plusieurs bandes afin de pouvoir changer de look souvent.

En plus d’avoir des styles adaptés pour et , il existe également une variété de largeurs différentes disponibles. Les anneaux étroits, qui mesurent 5 à 7 millimètres de large, sont le style le plus polyvalent, mais les anneaux larges jusqu’à 10 mm de large sont populaires pour ceux qui ont de grandes mains. Pour quelque chose de plus délicat, les bagues fines ont une largeur aussi petite que 2 mm.

Quelques inclure le bague pour homme, qui se décline en noir, bleu et vert fluo, et la bague empilable bague pour femme, disponible en 11 options de couleurs différentes. Il existe également des designs amusants avec différents styles spéciaux pour et et même certains bandes.

Les économies ne s’arrêtent pas aux bagues en silicone. Les 25 % d’économies s’appliquent à l’ensemble du site, vous pouvez donc profiter des offres pour tous vos besoins, y compris , , , et beaucoup plus.

Si vous n’êtes pas sûr de la taille de votre bague, suivez ceci que Qalo a mis en place. Et si vous vous retrouvez avec la mauvaise taille ou si le style ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendiez, toutes les bagues de Qalo sont assorties d’une politique d’échange de 60 jours et d’une politique de retour de 30 jours.

