Profitez d’un voyage dans le passé de Noël de Joliet avec notre galerie de photos d’époque – Shaw Local

Il y a plusieurs années, mon fils Timothy Baran et moi avons commencé une tradition de marcher dans le centre-ville de Joliet un soir avant Noël.

Je partagerais des souvenirs du passé du centre-ville (j’ai 61 ans, j’ai donc beaucoup de souvenirs). Et mon fils, qui a toujours des aspirations persistantes de photojournalisme, a pris des photos avec son appareil photo de téléphone de Noël de toutes les façons que nous l’avons trouvées.

[ All is calm and a lot is bright in downtown Joliet ]

Mais au moment où nos horaires se sont synchronisés cette année, les températures ont fortement chuté et un avertissement de tempête hivernale a été émis pour le nord de l’Illinois.

Nous espérons arriver au centre-ville la semaine prochaine, s’il se réchauffe, avant que les décorations des fêtes ne soient démontées et emballées pour une autre année.

Ainsi, au lieu du cadeau de Noël de Joliet, nous vous apportons une galerie de 23 photos du passé de Noël de Joliet – et envisageons le Noël du futur de Joliet.