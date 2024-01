Profitez du spectacle qu’est Kevin Durant des Suns tant que cela dure

La Valley n’a jamais récolté les championnats promis par Shaquille O’Neal. Nous n’avons jamais réchauffé nos os près du feu de joie qui faisait autrefois rage à l’intérieur d’Emmitt Smith, un homme qui courrait à travers un mur de ciment s’il y avait un atterrissage de l’autre côté.

Mais on a vu la grandeur de Kevin Durant.

Mon conseil? Ne manquez pas un autre moment. Ne prenez rien de tout cela pour acquis. N’attendez pas qu’il soit trop tard, comme l’ont fait de nombreux fans de baseball avec la grandeur singulière de Randy Johnson.

Tu me remercieras plus tard.

Valsez en arrière à travers une séquence de six victoires consécutives en cours, et vous verrez les empreintes digitales de Durant partout dans les Soleils levants. Il y a eu son discours d’encouragement à Devin Booker sur la façon de donner le ton offensivement et sur la façon dont Booker a répondu avec des matchs monstres contre les Lakers et, plus tard, les Pélicans ; la responsabilité accrue que Durant a acceptée en défense après des discussions avec l’entraîneur-chef Frank Vogel, dont le système a été tout sauf une installation facile à Phoenix ; et la réponse de Durant sur le terrain à ce rapport du jour de Noël d’Adrian Wojnarowski, celui qui a ressassé de vieux récits.

Durant a fait quelques aveux surprenants dans une récente interview avec The Arizona Republic. Il s’est demandé pourquoi il ne faisait pas partie de la discussion sur GOAT avant de répondre à sa propre question (parce qu’il a choisi d’être un favori en signant avec les Warriors aux 73 victoires) ; et qu’il pouvait littéralement sentir la Valley le regarder différemment après le reportage de Woj, une base de fans qui craignait soudainement le pire de la part de leur superstar récemment acquise.

Durant a répondu par des actions, pas par des mots. Il a marqué 83 points en jouant 81 minutes lors de matchs consécutifs à 35 ans, y compris un tir gagnant contre les Bulls lundi qui s’est accompagné d’un profond degré de difficulté. Il apporte un sentiment d’urgence qui correspond au moment, parfaitement conscient des critiques qui attendent les Big Three si ces Suns finissent par s’effondrer.

Sa série de performances surnaturelles arrive à un moment où la vieille garde (Durant, Steph Curry, LeBron James) est censée passer le flambeau à une nouvelle ère de stars du cerceau. Cela survient juste au moment où les Suns commençaient à perdre leur statut et le cœur de leur public. Et si Durant élève réellement cette équipe à son premier championnat en 56 ans, cela pourrait en fait être une rédemption pour Golden State. Peut-être même Brooklyn.

Après tout, les superstars partagent de nombreux traits merveilleux. La plupart semblent invoquer la grandeur lorsque la situation est désastreuse et que le moment est vraiment propice, lorsque ses coéquipiers en ont le plus besoin. Et la façon dont Booker a cédé la scène à Durant lundi soir était à la fois inspirante et déférente, une concession qui semblait dire ce qui suit :

Oui, nous avons trois stars qui jouent au basket à Phoenix. Mais pour le moment, il n’existe qu’une seule légende.

Profitez du spectacle tant qu’il dure.

Contactez Bickley à [email protected]. Écoutez Bickley & Marotta les matins de 6h à 10h sur Arizona Sports.

Suivez @danbicley