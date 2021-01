L’année 2021 est arrivée et les premiers festivals de l’année, Lohri et Makar Sankranti, approchent également. Alors que Lohri est principalement célébré au Pendjab, Makar Sankranti est marqué dans la plupart des régions du nord de l’Inde. Le jour marque l’entrée du Soleil dans le «Makara Rashi» (Capricorne), qui symbolise la fin de l’hiver et le début de journées plus longues et légèrement plus chaudes.

Le festival est célébré un jour après Lohri soit le 14 janvier en grande pompe et spectacle. Les gens célèbrent ce jour en adorant Lord Sun et en faisant voler des cerfs-volants. Savourer le til-gur est un rituel important de ce festival. Le festival Makar Sankranti, c’est aussi quelques plats savoureux. Ici, lisez tous les détails liés à Makar Sankranti 2021.

Makar Sankranti 2021 Shubh Muhurat:

Le Makar Sankranti Punya Kala sera marqué de 08h30 le 14 janvier à 17h45 le même jour, pour une durée de 09 heures 15 minutes, tandis que le Makar Sankranti Maha Punya Kala muhurat commencera à 08h30 le Jeudi et se termine à 10h15, après une durée de 01 heure 45 minutes. Le tithi de Makar Sankranti commence à 08h30 le 14 janvier.

Essayez ces spécialités célèbres de différentes régions de l’Inde préparées sur Makar Sankranti

Dahi Chura Gur: Ce plat est un aliment emblématique du Bihar qui comprend du yogourt, des flocons de riz aplatis ou de la chivda et du jaggery. C’est une tradition d’avoir ce plat le jour de Makar Sankranti. Les gens ont aussi cela avec chivda lai et til ka lai.

Khichdi: Le Khichdi est préparé avec du riz, des légumineuses, du ghee, des légumes et des fruits secs. C’est l’un des plats les plus populaires et les plus appréciés de Makar Sankranti. Il est principalement préparé pour le déjeuner dans l’Himachal Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Bihar. Le plat est servi avec un mélange de légumes, du papad, du chutney, du dahi et de l’achar.

Til Laddoo: Les laddoos sont le point culminant de Maar Sankranti car c’est une tradition de les avoir sur le festival. Ceci est composé de graines de sésame, d’arachides et de jaggery. Le désert apporte de la chaleur pendant l’hiver.

Til Chikki: Un autre désert sur la liste est le til chikki qui est principalement préparé à Haryana. Il est également fabriqué à partir de graines de sésame et de jaggery.

Riz Jaggery: Le riz Jaggery, également connu sous le nom de rasiyao, est une variante du kheer. Il est de couleur sombre car il est préparé avec du lait, du riz, du jaggery et des fruits secs torréfiés.