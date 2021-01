Profitez du Brésil alors que Palmeiras secoue River Plate en demi-finale aller

La demi-finale de la Copa Libertadores Argentine-Brésil entre River Plate et Palmeiras a débuté avec une certitude et un doute.

Il était clair que River jouirait de la majorité de la possession, tisserait leurs motifs, utiliserait toute la largeur du terrain. La question était de savoir s’ils pouvaient se défendre contre le rythme, le talent et les prouesses aériennes de l’attaque de Palmeiras.

La réponse, dans un match aller qui s’approche de la définition du match nul, a été catégorique, Palmeiras prenant une avance de 3-0 contre Sao Paulo pour le match retour de la semaine prochaine.

– Vickery: Boca, River, Santos, Palmeiras offrent des scénarios riches

Le résultat est d’autant plus frappant que Palmeiras a dû changer son unité défensive stable lors de l’échauffement d’avant-match. L’arrière central Luan s’est retiré sur blessure et a été remplacé par la récente signature d’Alan Empereur. La nouvelle recrue est gauchère, ce qui a contraint le capitaine Gustavo Gomez à basculer vers la droite, aux côtés de l’arrière Marcos Rocha, l’homme considéré par beaucoup comme le maillon faible de Palmeiras.

L’entraîneur de la rivière Marcelo Gallardo semblait certainement le penser. Il a commencé son attaquant de flanc Matias Suarez sur la gauche, pour courir spécifiquement à Rocha. Ce fut un succès immédiat, avec seulement un blocage réflexe du gardien Weverton empêchant Jorge Carrascal d’ouvrir le score sur un centre de Suarez. Rocha niché à l’intérieur, presque comme un troisième défenseur central, avec Gabriel Menino, l’un des trio de milieu de terrain, prenant soin du flanc.

Il y avait des problèmes ici. Essentiellement, cela signifiait que Palmeiras défendait avec une ligne de cinq, les laissant en infériorité numérique au milieu de terrain et permettant à River d’entrer dans leur sillon attrayant. Et cela a laissé Matias Vina sur l’autre flanc isolé face à la menace de Gonzalo Montiel, l’arrière droit offensif de River.

Mais juste au moment où les choses semblaient délicates pour Palmeiras, le jeu a été changé par une combinaison de Menino trouvant de l’espace plus haut sur le terrain et de la tendance de la défense de la rivière à s’autodétruire. Menino a effectué un centre bas de routine, le gardien Franco Armani s’est embrouillé avec son défenseur et a bêtement choisi de renvoyer le ballon, passant le ballon directement à l’ailier Rony qui, à l’aide d’une légère déviation, a frappé le ballon dans le filet.

L’ailier des Palmeiras, Rony, a profité d’une erreur du gardien de la rivière Franco Armani pour ouvrir le score mardi. MARCOS BRINDICCI / POOL / AFP via Getty Images

River, cependant, continua de frapper à la porte. À deux reprises, ils ont frôlé la barre transversale et de bonnes occasions se sont écoulées, mais il était toujours intéressant de voir comment leur défense pourrait faire face à Luiz Adriano. En forme et en tirant, il n’y a pas de meilleur avant-centre en Amérique du Sud, et juste après la mi-temps, il a défini le jeu, faisant tourner Robert Rojas avec une facilité absurde sur la ligne médiane et s’enfuyant pour battre le gardien avec une finition cool.

Les espoirs de River de se regrouper à l’intervalle avaient été rapidement anéantis, et c’était trop pour l’un de leurs joueurs. Juste avant l’heure, Carrascal a perdu la tête et s’est lancé dans un tacle sauvage sur Menino et a reçu un carton rouge direct. Sur le coup franc qui s’ensuivit, fouetté de loin par le pied gauche Gustavo Scarpa, personne ne suivit la course de Vina, qui jeta un coup d’œil de la tête dans le coin le plus éloigné.

Homme à une demi-heure de la fin, contre une équipe qui avait perdu son équilibre tactique et émotionnel, Palmeiras aurait peut-être fait plus pour terminer le match aller avec une marge de victoire encore plus grande. S’ils finissent par le regretter, cela signifiera que Gallardo et ses hommes proposeront quelque chose de sensationnel à Sao Paulo mardi prochain.