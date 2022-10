Profitez d’excellents lattes, cappuccinos et plus encore à la maison avec 90 $ de rabais sur le Keurig K-Cafe

Vous associez probablement Keurig à son populaire gobelet individuel brasseurs de café, mais il fait beaucoup plus que cela aussi. Le K-Cafe est le brasseur le plus polyvalent de Keurig, et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour moins cher. Aujourd’hui seulement, Best Buy propose cette cafetière en vente pour seulement 100 $, ce qui vous fait économiser 90 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Le K-Cafe offre toute la commodité d’un brasseur Keurig à une tasse, et bien plus encore. Il peut préparer une seule tasse de 6, 8, 10 ou 12 onces, et il dispose d’un bouton d’infusion fort dédié pour une tasse de Joe extra-gras. Et si vous aimez beaucoup de lait dans votre café, le K-Cafe peut également être utilisé pour faire des lattes et des cappuccinos en utilisant vos dosettes K-Cup préférées. Il a un mousseur à lait intégré, et il a même une fonction de mousse froide si vous avez envie de quelque chose de glacé et rafraîchissant.

Il est également équipé d’un grand réservoir d’eau de 60 onces, vous n’avez donc pas à le remplir après chaque utilisation, et il chauffe l’eau et infuse simultanément, afin que vous puissiez obtenir votre remontant matinal plus rapidement. Si vous êtes à la recherche d’un autre type de brasseur, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres Keurig vous pouvez magasiner dès maintenant.