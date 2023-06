Profitez des mises à jour en direct de l’Illinois 300 : meilleurs moments du World Wide Technology Raceway

Le Série de coupe NASCAR Le programme de juin se poursuit dimanche avec le Enjoy Illinois 300 au World Wide Technology Raceway à Gateway, et nous vous avons couvert de toute l’action du début à la fin, exclusivement sur FS1 et l’application FOX Sports !

Les meilleures stars de NASCAR s’affronteront à Madison, dans l’Illinois, sur 240 tours et 300 miles sur le circuit de vitesse à la forme unique, ce qui posera probablement un défi pour la nouvelle voiture Next Gen, car elle présente de grands degrés d’inclinaison dans les virages 1 à 4.

Ce sera l’événement inaugural sur cette piste, et le drapeau vert devrait tomber à 15h30 HE.

Voici les meilleurs moments !

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass et Jamie Little de FOX Sports ont expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

Le plateau de dimanche est composé de 36 pilotes et comprend :

Kyle Busch (polonais)

Kyle Larson

Guillaume Byron

Martin Truex Jr.

Ryan Blaney

Denny Hamlin

Kévin Harvick

Joey Logan

Christophe Bell

Ross Chatain

Tyler Red Dick

Alex Bowman

Chasser Briscoe

Brad Keselowski

Corey La Joie

Bubba Wallace

Ty Gibbs

Daniel Suárez

Chris Buescher

Aric Almirola

Ryan Précece

Austin Dillon

Austin Cindric

Erik Jones

Ricky Stenhouse Jr.

AJ Allmendinger

Justin Haley

Harrison Burton

Todd Gilliland

Noé Gragson

Carson Hocevar

Michel Mc Dowell

Ty Dillon

Gaulois gris

BJ Mc Leod

JJ Yeley

