Profitez d’économies spectaculaires chez Lensabl avec 20 % de réduction sur votre commande

Que vous soyez à la recherche de nouveaux lunettes ou besoin de recharger votre Contacts, vous n’avez plus besoin de quitter la maison et de vous rendre chez votre optométriste local. Au lieu de cela, rendez vos achats faciles et pratiques à un moment qui correspond à votre emploi du temps en commandant en ligne avec des sites comme .

Et les lecteurs de CNET peuvent également réaliser des économies supplémentaires grâce à une offre que vous devez voir pour y croire. Jusqu’au 16 octobre, vous pouvez bénéficier de 20 % de réduction sur votre achat chez Lensabl en utilisant notre code promo exclusif CNET20 à la caisse, bien que certaines exclusions s’appliquent.

La société propose des verres bloquant la lumière bleue, des montures de créateurs, des verres de prescription, des verres de lecture, des lunettes de soleil ou des verres de transition, des contacts de toutes les grandes marques et plus encore. Créez simplement un compte, sélectionnez les produits que vous souhaitez, téléchargez votre ordonnance et passez votre commande. (N’oubliez pas d’entrer votre code de coupon à la caisse pour profiter du prix le plus bas absolu.)

Vos nouvelles lunettes ou contacts seront directement à votre porte – et la livraison standard est gratuite. Lensabl propose même des plans de vision et si vous devez renouveler votre ordonnance depuis chez vous, il convient de noter que même si vous pouvez économiser 20 % sur un nouveau plan de vision, les codes promotionnels ne sont pas valables sur les examens de la vue en ligne. Lensabl accepte cependant les paiements à partir des comptes HSA et FSA, donc si vous avez des fonds que vous souhaitez appliquer à votre achat, c’est le moment idéal pour le faire.

Vous cherchez d’autres offres ? Découvrez tous nos meilleures offres de lunettes et contacts en ligne à présent.