Profitez d’économies massives sur les smartphones Samsung remis à neuf

Si vous avez magasiné pour un nouveau téléphone ces derniers temps, vous aurez vu quelle pente les prix peuvent être. Si vous ne voulez pas débourser de l’argent pour le dernier modèle, il existe d’autres options qui peuvent vous faire économiser des centaines. Les appareils remis à neuf sont beaucoup moins chers que d’acheter quelque chose de neuf.

À l’heure actuelle, Woot propose une large sélection de téléphones Samsung remis à neuf à partir de 116 $ seulement. Il existe de nombreux appareils puissants parmi lesquels choisir, y compris la base S22 modèle et S22 Ultraavec le Remarque 20. Ces offres sont en vigueur jusqu’au 30 décembre, jusqu’à épuisement des stocks. Certains de ces modèles remis à neuf ont tendance à se vendre rapidement, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement s’il y a un téléphone spécifique que vous espérez saisir pendant cette vente.

Si vous recherchez un téléphone de la gamme S22, les derniers modèles phares de Samsung, qui sont sortis plus tôt cette année, vous pouvez obtenir la base phare avec 128 Go de stockage et un écran AMOLED de 6,1 pouces pour 421 $ et le avec 256 Go de stockage et un écran AMOLED de 6,8 pouces pour 721 $.

De nombreux modèles sont disponibles dans cette vente à différents prix. Cette vente est également une excellente occasion de décrocher le maintenant abandonné , qui offre un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, 128 Go de stockage et un puissant appareil photo de 64 mégapixels capable de capturer des séquences vidéo 8K, à partir de seulement 260 $. Ou faire des folies pour le avec un écran de 6,9 ​​pouces, à partir de 371 $.

Vous pouvez également acheter tous les modèles du Galaxy S21 de l’année dernière en vente en ce moment. Le modèle de base est en vente pour aussi peu que 236 $, ce qui vous donne un écran de 6,2 pouces et 128 Go de stockage. La version 256 Go est disponible pour 270 $. Ou vous pouvez passer à la , qui dispose d’un écran de 6,7 pouces, soit 128 Go ou 256 Go de stockage et est en vente à partir de 290 $ en ce moment. Et pour un écran encore plus grand de 6,8 pouces, vous pouvez passer au modèle 128 Go du pour 405 $. Il y a aussi le que vous pouvez saisir pour 296 $.

Un des nos téléphones économiques préférés pour cette année est le Galaxy A53. Bien que celui-ci ne fasse pas partie de cette vente, vous pouvez obtenir son prédécesseur, le , pour 190 $. Le 2019 est également disponible à partir de 196 $, ce qui est une option solide et économique pour l’utilisateur moyen.

Si vous cherchez à dépenser moins et que vous avez juste besoin de remplacer votre téléphone sans insister sur les dernières spécifications, consultez le . Il est disponible pour 164 $ pour le modèle déverrouillé. Et pour les SMS et les appels de base, le modèle le plus abordable que vous trouverez dans cette vente est le que vous pouvez saisir pour seulement 116 $ en ce moment – ou le pour 2 $ de plus. Cependant, lorsque vous prenez un appareil plus ancien comme le S9, vous n’êtes peut-être pas éligible pour les mises à jour logicielles, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous magasinez.

Il y en a plein d’autres Téléphones Samsung disponible, alors assurez-vous et magasinez le pour trouver celui qui vous convient. Gardez à l’esprit que chaque téléphone a été classé “S&D”, ou rayures et bosses, ce qui indique que même si tous les téléphones ont subi des tests et sont en parfait état de fonctionnement, ils présentent une usure modérée et présentent des imperfections esthétiques. Mais si les bosses et les éraflures ne vous dérangent pas, c’est une excellente occasion de mettre à niveau votre téléphone avec un budget serré. Votre achat est également soutenu par un Garantie limitée Woot de 90 joursAu cas où.