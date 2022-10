Profitez de votre week-end d’Halloween avec ces cocktails effrayants

Voici nos cocktails triés sur le volet pour vous aider à vous détendre et à profiter d’Halloween 2022 avec style tout en mettant à profit vos talents de mixeur.

Le week-end d’Halloween est à nos portes et une fois que vous avez déterminé votre costume et vos plans, il reste encore une question importante. Cette question est que buvons-nous? Ne vous inquiétez pas, comme toujours, nous avons ce qu’il vous faut avec notre guide des boissons d’Halloween. Si vous voulez vous montrer et obtenir le prix de l’hôte de l’année, nous avons ce qu’il vous faut. Certains d’entre nous ne sont pas les meilleurs mixologues, mais ne vous inquiétez pas, nous avons également ce qu’il vous faut. Comme toujours, buvez avec modération.

Récolte d’Halloween Barre Bloody Mary

Ingrédients:

2 oz. Vodka bio American Harvest

1 once. Jus de citron frais pressé

4 tomates cerises

3 tranches de concombre

2-3 traits de sauce piquante

2-3 traits de sauce Worcestershire

3 brins d’aneth frais

3 feuilles de basilic frais

1 brin d’estragon frais

Garnir de jus de tomate

Sel & Poivre au goût

Méthode: Mélanger tous les ingrédients, filtrer sur de la glace fraîche, garnir de jus de tomate et remuer.

Verrerie: Verre à cocktail

Garnir: Garnir de sel et choix de légumes, d’herbes et de collations.

Tarte à la citrouille Martini

Ingrédients:

1,5 oz. Plage Whisky Island Noix de coco

1 cuillère à soupe. Purée de citrouille

1 cuillère à soupe. Lait de coco ou régulier

0,5 once de Cointreau

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter et filtrer dans le verre.

Verrerie: Verre à Martini

Garnir: Bordure en sucre coloré pour Halloween

Martini Pomme Caramel

Ingrédients:

1 once. Plage Whisky Bonfire Cannelle

1 once. Whisky Pomme

0,5 oz. Schnaps au caramel

Garnir de soda au gingembre

Méthode: Agiter tous les ingrédients et filtrer

Verrerie: Verre à Martini

Garnir: tranche de pomme

Vampires du Perthshire

INGRÉDIENTS:

2 onces de whisky écossais single malt Aberfeldy 12

0,25 oz de sirop de cidre de pomme

0,25 oz Averne

2 traits d’Orange Bitters

MÉTHODE: Ajouter tous les ingrédients dans un verre et remuer. Exprimer l’huile d’un zeste d’orange et jeter.

Le cocktail de l’heure des sorcières

Ingrédients:

2 parts de gin Hendrick’s

1 partie de jus de citron vert frais

2 cuillères à soupe de confiture de fruits ou de confiture de votre choix (mûre ou fraise fortement recommandées)

¼ partie de sirop simple (facultatif)

Méthode: Mélanger les ingrédients dans un shaker et secouer avec de la glace. Passer finement dans un verre à whisky sur de la glace et garnir de fruits correspondant à la confiture/conserve utilisée. Les essences de rose et de concombre de Hendrick’s se marient à merveille avec n’importe quelle confiture/conserve pour créer un curieux cocktail d’Halloween, profitez-en !

Don Muerte

Ingrédients:

1 1/2 oz Tequila Don Julio Blanco

3/4 oz de jus d’ananas frais

3/4 oz de jus de citron vert frais

1/4 once de nectar d’agave

1/2 c. Poudre de charbon actif

Verrerie: Verre Double Rocks

Garnir: Rondelle de citron vert

Préparation : Mélangez la Tequila Don Julio Blanco, le jus d’ananas frais, le jus de citron vert frais, le nectar d’agave et la poudre de charbon actif dans un shaker avec de la glace. Bien agiter. Filtrer le contenu dans un verre à roche double sur de la glace fraîche. Garnir d’une rondelle de citron vert.

Épices de Miami BACARDÍ

Ingrédients:

1 1/2 oz BACARDÍ Reserva Ocho

1/2 oz BACARDÍ Épicé

3/4 oz de crème de noix de coco

3/4 oz de purée de citrouille

1/2 oz de sirop de cannelle

1/2 oz de jus de citron vert

1/4 oz de purée de fruits de la passion

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un shaker et secouer avec de la glace. Verser dans un verre Pearl Diver rempli de glace pilée ou pilée et garnir d’une tranche d’orange et de noix de muscade fraîchement râpée.

BACARDÍ Diablo Colada

Ingrédients:

1 ½ oz de rhum épicé BACARDÍ

1 oz Vrai-coco

1 oz de jus d’ananas

3 mûres surgelées

1-3 Dashes Bittermens Hellfire Arbuste

½ tasse de glace

Mûres comme garniture

Frondes d’ananas comme garniture

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un mélangeur rempli de glace et mélanger jusqu’à consistance lisse. Verser dans un verre highball ou ouragan. Garnir de trois mûres sur une pique et de trois feuilles d’ananas.