Profitez de votre Memorial Day avec le guide des cocktails savoureux de BOSSIP

Qu’est-ce que le Memorial Day sans les boissons ? Nous vous proposons les recettes de boissons les plus savoureuses et les plus faciles à suivre.

Le week-end du Memorial Day est arrivé et il est fort probable que vous ayez déjà planifié votre menu alimentaire et que votre grillade soit préparée et prête à partir. Une chose que vous devez avoir est un menu de boissons d’élite pour accompagner la nourriture. Épatez vos invités avec notre énorme guide des boissons du Memorial Day. Nous avons quelque chose pour tout le monde, même ceux qui aiment les spritzers. Prenez votre kit de barre et quelques Verres à cocktail Riedel et allons-y.

Guide des boissons du Memorial Day 2023 de BOSSIP

Bombay Sapphire Premier Cru Français 75 Image

Ingrédients:

Bombay Sapphire Premier Cru 1,5 oz

0,75 oz de jus de citron

0,75 oz de sirop simple

2 onces de champagne

Méthode: Ajouter le Bombay Sapphire Premier Cru, le jus de citron et le sirop simple dans un shaker. Secouer, filtrer et garnir de champagne et garnir d’un zeste de citron.

Absolut Elderflower Collins

Ingrédients:

Glaçons

1½ partie de vodka Absolut

1 volume de jus de citron

½ partie de cordial de fleurs de sureau

5 parties d’eau gazeuse

2 Roues Citron

Méthode: Remplir un verre highball de glaçons. Ajouter tous les ingrédients. Garnir de deux rondelles de citron.

Spritz « Hello Spring » de Malibu

Ingrédients:

1 Part Malibu Original

4 parts de rosé pétillant

1/2 partie de fraises fraîches, écrasées

Branche de feuille de menthe et fraises tranchées pour la garniture

Méthode: Ajouter Malibu et la purée de fraises fraîches dans un verre. Ajoutez des glaçons et complétez avec du vin rosé pétillant. Mélanger délicatement. Garnir de fraises tranchées et d’un brin de menthe.

Margarita épicée au concombre LALO

Ingrédients:

2 onces de Téquila LALO

2 oz de jus de citron vert

1,5 oz de jus d’ananas

½ petit concombre

2-4 tranches de jalapeño

1 à 2 cuillères à soupe de miel ou de sirop d’agave

Méthode: Garnir le bord du verre d’un quartier de citron vert et tremper dans du Tajín ou du sel. Ajouter les ingrédients au mélangeur et filtrer lorsqu’ils sont lisses. Dans un shaker, écrasez les tranches de jalapeño, la glace et le mélange à cocktail et secouez jusqu’à refroidissement. Passer dans le verre. Servir avec des quartiers de lime supplémentaires et garnir de tranches de jalapeño.

PATRÓN Brise d’argent

Ingrédients:

1,5 once d’argent Patrón

1 oz de jus de pamplemousse

1 oz de jus de canneberge

1 once de limonade

+ Quartier de citron pour la garniture

Méthode: Combinez le Patrón Silver, le jus de pamplemousse, le jus de canneberge et la limonade dans un verre à whisky rempli de glace. Décorer avec un coin de citron.

Campari Spritz

Ingrédients:

2 parties Campari

3 parts de Prosecco Cinzano

1 dose d’eau gazeuse

Glace

Garniture tranche d’orange

Touche premium : Garniture d’écorce d’orange

Méthode: Remplissez le verre à vin de glaçons. Ajouter le Prosecco, le Campari et l’eau gazeuse. Garnir d’une tranche d’orange.

Apérol 3-2-1 Spritz

Ingrédients:

Glaçons

3 verres d’Aperol

2 coups Cinzano Prosecco

1 verre d’eau gazeuse (servi à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, combiner 3 parts de Cinzano Prosecco suivi de 2 parts d’Aperol dans un verre ballon à pied. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

Smash de coriandre et de nectarine

Ingrédients:

2 parties Hudson Do The Rye Thing

¼ de sirop simple

2-3 tranches de nectarine

1-2 brins de coriandre* – tiges incluses

Méthode: Ajouter la coriandre, la nectarine et le sirop simple dans un shaker et écraser doucement, en libérant le jus de la nectarine sans déchirer les feuilles de coriandre. Ajouter le seigle et la glace dans un shaker et secouer pour refroidir. Versez le tout dans du verre à whisky. Garnir d’un brin de coriandre fraîche – gifler avant de servir pour libérer les arômes.

*La coriandre peut être remplacée par n’importe quelle herbe que vous aimez – la sauge, le basilic et le romarin font tous un excellent cocktail.

«Frondes avec avantages» de Monkey Shoulder Whiskey

par Anna Mains, ambassadrice de la marque Monkey Shoulder

Ingrédients:

1 ½ partie d’épaule de singe

½ dose de sirop de thé vert

½ partie de jus d’ananas

3 volumes d’eau de coco

Méthode: Agiter et filtrer sur glace dans un verre Collins. Garnir de feuilles d’ananas.

Lot & Bouteille Milagro Margarita

Ingrédients:

Lot & Bouteille Milagro Margarita

Méthode: Mettez au frais, garnissez votre verre de sel et d’un quartier de citron vert, et versez pur ou on the rock.

Paloma épicé

Ingrédients:

1 Partie Ancho Reyes Verde

1 Partie Espolòn Tequila Blanco

1/2 partie de jus de citron vert

3 parties de soda au pamplemousse

Pincée de sel de mer

Méthode: Mettre tous les ingrédients dans un verre à martini ou highball on the rocks et garnir de soda au pamplemousse. Garnir d’une rondelle de pamplemousse.

Cantera Negra Orange Sanguine Mimosa

Ingrédients:

1 oz de tequila Cantera Negra Reposado

1 oz d’Apérol

2 oz de jus d’orange sanguine fraîchement pressé

Champagne ou vin mousseux

Méthode: Agiter tous les ingrédients (moins le champagne). Passer dans un verre highball sur glace. Ajouter lentement le champagne pour remplir. Garnir d’une rondelle d’orange sanguine.

Le café irlandais parfait de Teeling

Ingrédients:

1 ¼ partie de whisky irlandais Teeling Small Batch

4 parties de café torréfié local (comme le petit torréfaction Teeling)

½ partie de sirop Demerara

Cuillère à mélange de crème épaisse

Méthode: Dans un verre réchauffé, mélanger le whisky Teeling, le café infusé et le sirop pour remuer et combiner. Garnir de crème du dos d’une cuillère de bar et garnir de noix de muscade râpée pour une touche spéciale.

Rose Spritz

Ingrédients:

Rose pétillante Martini & Rossi 3 oz

2 oz. Martini & Rossi Riserva Speciale Bitter

Méthode: Mélanger les deux ingrédients dans un verre ballon rempli de glace. Garnir d’une tranche de fraise ou d’orange et déguster !

CÎROC Miel Melon Fizz

Ingrédients:

1,75 oz de melon au miel CÎROC

2 onces de limonade

1 oz Club Soda

Jus de canneberge Splash

Méthode: Ajoutez CÎROC Honey Melon, Lemonade, Club Soda et un peu de jus de canneberge dans un verre highball rempli de glace. Remuer et garnir de menthe fraîche et d’une rondelle de citron.

COUPE FLORA ADORA WILDGARDEN Hendrick’s

INGRÉDIENTS:

2 parties HENDRICK’S FLORA ADORA

1 volume de jus de citron

1 volume de sirop simple

Garnir de soda

4 framboises, 6 feuilles de menthe et 3 rondelles de concombre pour garnir

Méthode: Remplir le verre de glaçons. Ajouter la framboise et la menthe dans le verre, ajouter HENDRICK’S FLORA ADORA, le citron et le sirop simple puis mélanger délicatement. Garnir de soda, mélanger à nouveau doucement et garnir de concombre.

Mousseux Champagne D’USSÉ

Ingrédients:

1 Part D’USSÉ VSOP Cognac

1 morceau de sucre

3 Traits Angostura Bitters

Haut de page MARTINI & ROSSI ® Vin Mousseux Asti

Méthode: Ajouter D’USSÉ, un morceau de sucre et des amers dans une flûte à champagne. Garnir de vin pétillant Asti MARTINI & ROSSI ® frais.

Spritz aux agrumes du Belvédère

Ingrédients:

1 oz de vodka Belvédère

1 oz de Vermouth sec

3 tranches de citron

2 tranches de citron vert

Eau Pétillante Fever-Tree

Eau tonique Fever-Tree

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un verre à spritz sur de la glace. Compléter avec des parties égales d’eau pétillante et d’eau tonique.

1707 « Layback Spritz » de Lobo

Ingrédients:

1,5 oz de tequila Lobos 1707, reposado

1 oz Ramazotti

3 onces de rose pétillante

1 once de soda

Rondelle de citron séchée

Branche de thym

Méthode: Mélanger tous les ingrédients dans un verre avec de la glace et remuer lentement. Garnir d’une rondelle de citron séché et d’une branche de thym.

Mercer + Prince’s Pineapple Smash

Ingrédients:

2 oz. MERCER + PRINCE

0,5 oz. Sirop de Canne ou Demerara

0,5 oz de jus de citron vert frais

3-4 morceaux d’ananas

Méthode: Ajouter les ingrédients dans un double verre à whisky old-fashioned et mélanger délicatement. Remplir le verre de galets/glace pilée et décorer d’un bouquet de menthe fraîche.

Sidecar Mercer + Prince

Ingrédients:

2 onces Mercer + Prince

1 oz de liqueur d’orange de qualité supérieure

0,5 oz de jus de citron frais

Verre bordé de sucre

Méthode: Frottez le bord d’un verre coupé refroidi avec un citron et trempez-le dans le sucre. Ajouter les ingrédients liquides dans un shaker rempli de glace et secouer pour combiner/refroidir. Filtrer dans un verre nouvellement cerclé et garnir d’un zeste de citron exprimé.

« La bien-aimée » de Gran Coramino

Ingrédients:

2 onces Gran Coramino Cristalino

0,5 oz de jus de citron

0,5 once d’agave

5 raisins Concord

2 tranches de concombre

Coupe Verre

Méthode: Dans un shaker, ajouter les raisins Concord et le concombre, puis écraser. Ajouter le Gran Coramino Cristalino, le jus de citron et le sirop d’agave. Ajouter de la glace fraîche, puis secouer et filtrer dans un verre coupé. Garnir d’une tranche de concombre, de raisins Concord et d’un brin de menthe.

BACARDÍ Mangue Chili Mojito

Ingrédients:

1,5 oz BACARDÍ Mangue Chili

0,75 oz de jus de citron vert

0,50 oz de sirop simple

1,5 oz d’eau gazeuse

8-10 feuilles de menthe

Méthode: Verser le jus de citron vert et le sirop simple dans un grand verre. Ajouter la menthe et utiliser une cuillère de bar ou un pilon pour presser les feuilles de menthe. Verser la glace pilée, le BACARDÍ Mangue Chili et remuer. Compléter avec de l’eau gazeuse et garnir.

Provence Paloma

Ingrédients:

1 oz Saint-Germain

0,75 oz de tequila argentée Patron

1,5 oz de vin rosé

3,5 oz de soda au pamplemousse

Quartier de pamplemousse pour la garniture

Méthode: Remplir un verre highball de glaçons. Verser le St-Germain, la tequila et le vin rosé. Garnir la boisson de soda au pamplemousse. Remuez doucement la boisson. Garnir d’un quartier de pamplemousse.

PATRÓN Silver Ranch Eau

Ingrédients:

1,5 once d’argent Patrón

0,75 oz de jus de citron vert

Bouteille de 12 oz d’eau minérale pétillante

0,75 oz de liqueur d’orange citronnée (facultatif)

Méthode: Combiner l’argenterie Patrón et le jus de citron vert dans un verre Collins rempli de glace. Complétez avec votre eau minérale pétillante préférée et remuez doucement pour combiner. Facultatif : 0,75 Citrónge Orange Liqueur (La recette originale a également ajouté 0,75 oz de Citrónge Orange Liqueur – que vous pouvez ajouter avec l’argent et le jus de citron vert si vous le souhaitez)

PATRÓN EL CIELO Martini

Ingrédients:

2 oz PATRÓN EL CIELO

0,5 oz MARTINI Ambrato Vermouth

0,5 oz de vermouth extra sec Noilly Prat

3 traits d’Orange bitter

Méthode: Ajouter le tout dans un verre à mélange, et remuer avec de la glace. Verser pur dans un verre Nick & Nora refroidi et garnir d’un zeste d’orange.

PATRÓN EL CIELO Spritz

Ingrédients:

1 oz PATRÓN EL CIELO

2 oz de pinot gris frais ou de vin rosé provençal

3 oz de soda au gingembre réfrigéré

Méthode: Dans un verre à vin blanc avec des glaçons, montez tous les ingrédients et remuez pour combiner. Garnir d’un quartier d’orange frais – presser et déposer dans le verre.

Propre n° 12 APPLE SMASH

Ingrédients:

2 oz Proper No. Twelve Irish Apple

0,75 oz de jus de citron

Touche de jus d’ananas frais

2-3 onces de soda club

Brin de menthe pour la décoration

Méthode: Dans un shaker, mélanger Proper No. Twelve Irish Apple, du jus de citron et un peu de jus d’ananas frais. Verser sur de la glace et garnir de club soda. Garnir d’une source de menthe et déguster !

Limonade au whisky Crown Royal

Ingrédients:

1,5 oz Crown Royal Fine De Luxe.

3 onces de limonade.

Méthode: Combinez Crown Royal et Lemonade dans un verre rempli de glace.