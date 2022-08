Profitez de vos souvenirs avec 38 % de réduction sur ce cadre photo numérique de 10 pouces

Ajoutez une touche personnelle à votre espace avec un cadre photo numérique qui vous permet de profiter de tous vos souvenirs sur un seul écran. Les cadres photo numériques ne sont pas nouveaux, mais la technologie s’est beaucoup améliorée, et avec le Wi-Fi, il y a beaucoup plus d’options pour partager et télécharger du contenu.

En ce moment chez Amazon, est réduit de 38 %, ce qui vous permet d’économiser 72 $ sur le prix. Cela signifie que vous ne paierez que 118 $ pour un cadre noir élégant qui affichera le contenu que vous, vos amis et votre famille choisissez de partager, aidant tout le monde à rester connecté, même à distance. Mais assurez-vous de profiter de cette offre aujourd’hui si vous êtes intéressé, car cette offre expire ce soir.

Vous pouvez monter ce cadre sur votre mur ou utiliser le affichage intelligent sur une table, en le positionnant en mode portrait ou paysage. Une fois que vous avez téléchargé du contenu, il tournera automatiquement dans votre collection. Vous pouvez envoyer des photos au cadre de plusieurs façons, y compris l’application Nixplay pour les téléphones iOS et Android, le site Web Nixplay ou par e-mail. Il est également facile d’importer vos photos depuis Google Photos, Facebook et Instagram.

Et ce n’est pas seulement limité aux photos – s’il y a un moment spécial que vous avez enregistré, le cadre jouera le clip vidéo, ce qui est parfait pour ces grands moments de la vie comme une première danse lors d’un mariage, les premiers pas de bébé ou tout autre autre souvenir qui fait sourire. Et vos amis et votre famille peuvent également ajouter du contenu à votre cadre, afin que vous puissiez facilement suivre leurs moments spéciaux.

Une autre grande chose à propos de ce cadre intelligent est qu’il comprend un capteur intelligent qui réveillera automatiquement le cadre lorsque vous êtes dans la pièce et commencera à afficher vos images et clips, et permettra au cadre de dormir lorsque vous n’êtes pas là pour en profiter cela, en économisant de l’énergie. Et l’écran comprend également une IA qui positionne automatiquement les personnes vers le centre du cadre. Un autre bonus ? Vous pouvez ajouter un contrôle vocal à votre cadre avec un appareil Alexa compatible, comme et haut-parleur intelligent.

Votre cadre continuera d’afficher vos dernières photos reçues, même lorsqu’il est déconnecté de votre Wi-Fi. De plus, vous pouvez organiser votre contenu en créant des listes de lecture de certains événements, tels que des anniversaires, des mariages ou des remises de diplômes, voire des collections de vacances pour afficher vos souvenirs préférés de la saison. Et si vous êtes préoccupé par la confidentialité, ne vous inquiétez pas. Le stockage en nuage de Nixplay est situé sur des serveurs sécurisés et cryptés et est conforme au RGPD et au CCPA, de sorte que votre contenu restera privé.

Que vous souhaitiez un nouvel affichage pour votre propre espace ou que vous souhaitiez acheter un excellent cadeau pour quelqu’un d’autre, c’est une bonne affaire. Le cadre arbore plus de 20 000 notes, obtenant 4,8 étoiles sur 5. Et si vous achetez pour des grands-parents, des enfants ou d’autres personnes qui ont du mal à télécharger eux-mêmes du contenu, cela vous permet d’ajouter des souvenirs pour eux, où que vous soyez.

