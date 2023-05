Profitez de vos jeux où que vous soyez avec des offres sur Amazon Luna Cloud Gaming Gear

L’avenir du jeu est là, et il est basé sur le cloud. Avec l’équipement de jeu Amazon Luna, vous pouvez profiter de tonnes de grands jeux – des titres AAA aux charmants indies – sans console ni PC puissant. Et en ce moment, vous pouvez en acheter pour moins cher lors de la vente de la Gaming Week d’Amazon. Le détaillant en ligne propose actuellement jusqu’à 32% de réduction sur les contrôleurs et accessoires Luna, ainsi que des offres groupées avec des appareils de streaming et des tablettes. La vente se déroule jusqu’au 28 mai, vous voudrez donc passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Amazon Prime Member bénéficie déjà d’un accès gratuit à une petite sélection de jeux, et avec 10 $/mois Abonnement Luna Plus, vous pouvez diffuser une immense bibliothèque de jeux sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur intelligent, sans avoir à les télécharger ni à en avoir une copie physique. Tout ce dont vous avez besoin est un contrôleur, qui a Wi-Fi et Bluetooth intégrés afin qu’il puisse facilement se connecter à vos appareils sans fil. En ce moment, vous pouvez prendre le contrôleur Luna de base pour 50 $ (20 $ de rabais), ou vous pouvez le regrouper avec le support de téléphone pour 65 $ (18 $ de rabais) et profitez de vos jeux en déplacement. Si vous voulez un écran légèrement plus grand qui est toujours portable, vous pouvez accrocher ceci ensemble contrôleur et tablette Fire HD 8 pour 120 $ (50 $ de rabais). Ou vous pouvez regrouper le contrôleur avec le Fire TV Stick 4K Maxl’un de nos appareils de streaming préférés pour 2023, et convertissez à peu près n’importe quel téléviseur ou moniteur en un téléviseur intelligent avec cloud gaming pour 85 $ (40 $ de réduction).

Et assurez-vous de consulter la sélection complète de Offres de la semaine du jeu pour plus de bonnes affaires sur les jeux, les manettes, les casques et bien plus encore.