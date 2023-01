Profitez de vitesses accrues avec des remises allant jusqu’à 52 % sur ce SSD M.2 interne

Avoir suffisamment d’espace sur vos appareils peut être délicat. Et si vous êtes un joueur, vous savez à quel point c’est difficile, surtout si vous souhaitez maintenir une grande bibliothèque de jeux. Stockage vient souvent à un prix élevé, ce qui rend la recherche de bonnes affaires d’autant plus importante.

Que vous souhaitiez mettre à niveau votre ordinateur actuel ou que vous ayez besoin d’un lecteur pour une nouvelle version, vous pouvez obtenir le à une bonne affaire aujourd’hui sur Amazon. Les disques sont disponibles avec 500 Go, 1 To et 2 To de stockage, avec des prix réduits jusqu’à 52 %. Ces offres expirent ce soir, alors effectuez votre achat le plus tôt possible si vous souhaitez profiter de ces offres.

Si vous recherchez des performances solides et un stockage sûr pour l’ensemble de votre bibliothèque de jeux, le SK Hynix est un pari solide. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 3 500 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 3 200 Mo/s, c’est donc l’outil idéal pour accélérer votre ordinateur. De plus, le Gold P31 a une efficacité thermique supérieure à celle de produits comparables, ce qui l’aide à rester au frais. Et avec le logiciel de clonage SK Hynix édition Macrium pour les transferts de données et la migration du système d’exploitation, la configuration ne prendra pas longtemps. Votre achat est également accompagné d’un plan de protection de cinq ans, pour plus de tranquillité d’esprit.

Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, obtenez la grande capacité peut être votre meilleur meilleur. Il est actuellement réduit de 58 $, ce qui ramène le prix à 150 $. Mais si vous recherchez la meilleure offre du jour, consultez le . Il est marqué par un énorme 52% en ce moment. C’est une économie de 87 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 80 $ si vous l’achetez aujourd’hui. Cependant, si vous recherchez des prix bas et que vous avez juste besoin d’augmenter votre stockage actuel, vous pouvez obtenir le pour 46 $ dès maintenant (économisez 24 $).

Notez que ces disques SSD sont destinés aux jeux et sont compatibles avec la plupart des ordinateurs portables et de bureau modernes, mais vous devrez vérifier votre modèle spécifique pour vous assurer que vous pouvez l’utiliser. Pour être clair, ces disques ne sont pas compatibles avec la PlayStation 5 de Sony, donc si vous cherchez à étendre l’espace et la vitesse sur votre PS5, vous voudrez vérifier ces disques au lieu.