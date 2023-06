Profitez de remises importantes sur les appareils Garmin remis à neuf pendant la durée de cette vente

Garmin est l’une des plus grandes marques en matière de technologie de sport et de fitness, mais l’équipement haut de gamme peut coûter très cher. Si vous cherchez à trouver offres sur les produits Garmin, Woot propose actuellement certaines options reconditionnées en usine pour beaucoup moins que ce que vous paieriez pour des appareils Garmin flambant neufs, ce qui vous permet d’économiser des centaines d’euros. Vous pouvez vous procurer des montres intelligentes, des caméras de tableau de bord, des navigateurs GPS et d’autres équipements de qualité remis à neuf. De plus, tous les produits inclus dans cette vente ont été retournés, inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement, ce qui signifie qu’ils sont aussi proches que possible du neuf sans être réellement neufs. Ces offres sont disponibles jusqu’au 25 juin, jusqu’à épuisement des stocks.

Les amateurs d’exercices à la recherche de plus qu’un simple tracker peuvent récupérer la version mise à jour de l’un de nos favoris. montres intelligentes pour 2023de Garmin Venu 2 Plus. L’original Lieu 2 a remporté un CNET Editors ‘Choice Award en 2021 et le Venu 2 Plus a remporté un Editors ‘Choice Award en 2022. Cette smartwatch fonctionne avec les appareils Android et iOS, ce qui en fait un excellent choix pour à peu près tout le monde. De plus, il dispose d’un écran AMOLED, offre un suivi des activités et vous donne un aperçu d’autres données de santé. Il prend également en charge les haut-parleurs et le microphone (contrairement aux autres modèles) et offre jusqu’à huit jours d’autonomie par charge. À l’origine 450 $, Woot a déclinaisons gris et ivoire en vente pour 300 $ en ce moment.

Une autre option solide est la Montre connectée Fenix ​​6, qui est également disponible pour seulement 300 $ en ce moment. Bien qu’il ne s’agisse pas du modèle le plus récent de la gamme Fenix, il s’agit d’une montre intelligente décente avec GPS, suivi de la forme physique et du sommeil. Il dispose d’un écran de 1,3 pouces et comprend des fonctionnalités pratiques telles que Garmin Pay pour les paiements sans contact et également des capacités de charge solaire sportive, qui peuvent prolonger la durée de vie de la batterie pendant que vous profitez du plein air. Vous pouvez également saisir le 6X Pro édition pour 30 $ de plus.

Caméras embarquées sont également un bon investissement, car ils peuvent enregistrer vos aventures ou recueillir des preuves si jamais vous rencontrez des dangers sur la route ou si vous avez un accident. Il y a quelques caméras de tableau de bord disponibles dans cette vente, à partir aussi bas que 110 $.

Les cyclistes peuvent marquer Garmin Bord 830 Ordinateur de vélo GPS pour 280 $. Il peut suivre votre distance, offrir des conseils d’entraînement et enregistrer d’autres données qui peuvent vous donner un aperçu de vos performances. Et les amateurs de golf peuvent également faire des économies sur quelques articles. Le Approche Z82 Télémètre laser GPS, qui est en baisse de 400 $ – une économie de 200 $ sur le prix de liste régulier d’une toute nouvelle version. Et le Approche S12 montre de golf – qui est préchargée avec plus de 42 000 parcours de golf dans le monde – ne coûte que 110 $ chez Woot. C’est une économie de 90 $ par rapport au prix courant pour un nouveau modèle à Garmin.

Il existe d’autres options disponibles, et chaque produit est livré avec une garantie, juste au cas où – alors assurez-vous d’acheter le toute la sélection de vente chez Woot et profitez de ces offres avant qu’elles ne disparaissent.