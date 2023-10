Soyons réalistes : votre ordinateur portable a probablement subi pas mal d’usure au cours des dernières années. Le transporter d’un endroit à un autre, le mettre à l’épreuve au travail et à la maison – il est peut-être temps de le mettre à niveau.

Si vous attendiez un signe pour investir dans un ordinateur portable capable de suivre votre vie, le voici. Du 16 au 29 octobre, tous les Lenovo ThinkPad – des produits phares aux appareils récemment sortis – sont en vente, et il existe un appareil pour chaque type de personne occupée.

Un ordinateur portable qui suit le rythme du travail

Avec un processeur Intel Core vPro de 13e génération, deux fois la mémoire du modèle de génération précédente et des performances thermiques optimisées avec un double ventilateur et une ventilation arrière, le X1 Carbon peut rester opérationnel, quelle que soit l’exigence de vos applications professionnelles. En tant que Thinkpad phare, cet ordinateur portable possède des fonctionnalités telles qu’une réactivité constante, un réveil instantané et une autonomie d’une journée pour vous garder productif. La connectivité fiable de cet ordinateur portable à votre smartphone vous permet de répondre aux appels et aux SMS de manière transparente.

Pour le nomade créatif

Si vous pensiez que vous ne pourriez pas mener la vie de nomade parce que votre travail créatif exige trop de votre poste de travail, détrompez-vous. Avec les processeurs mobiles AMD Ryzen PRO 7040 Series et Ryzen AI, le nouveau ThinkPad T14s Gen 4 peut tout gérer, du rendu 3D à l’exportation de fichiers vidéo volumineux. Toute cette puissance est contenue dans un appareil léger (2,67 livres) composé de matériaux recyclés pour ne pas vous alourdir ni alourdir l’environnement.

Un assistant de traitement pour les étudiants STEM

Le ThinkPad P16s Gen 2 combine puissance, vitesse et carte graphique discrète NVIDIA RTX avancée pour booster votre productivité en tant qu’étudiant STEM. Le mode Ultra Performance optimise la puissance pour une sortie maximale, vous permettant de rester concentré tout en exécutant des feuilles de calcul ou des programmes complexes nécessitant un traitement plus élevé. De plus, un superbe écran antireflet certifié Eyesafe vous garantit de capturer chaque détail sans les effets dommageables des écrans standard.

Un ordinateur portable conçu pour la collaboration

Pour les tâches de groupe ou les projets d’équipe, la dernière génération de X1 Yoga dispose d’un format 2-en-1 polyvalent et d’un écran tactile réactif, garantissant qu’il fonctionne parfaitement avec votre style de travail unique. Alimenté par un processeur Intel Core vPro de 13e génération, il répartit efficacement les charges de travail entre les unités de traitement, améliorant ainsi le travail d’équipe en le rendant plus amusant et plus rapide. L’ordinateur portable est doté de quatre microphones antibruit intégrés basés sur l’IA avec Dolby Voice, garantissant un son cristallin lors des réunions d’équipe.

Le choix économique sans compromis

À un prix abordable, le ThinkPad E16 Gen 1 offre une valeur incroyable sans compromettre les fonctionnalités. Équipé de puissants processeurs AMD Ryzen, d’une mémoire DDR4 et d’un SSD rapide pour un traitement des données plus rapide, il garantit une sécurité robuste avec une puce sécurisée dTPM 2.0 qui crypte vos mots de passe et vos données sensibles. Sa conception ergonomique améliore encore votre expérience de travail et d’étude, ce qui en fait un investissement intelligent pour ceux qui recherchent une option économique mais performante.