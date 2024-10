Profitez de nouvelles images et impressions de LEGO Horizon Adventures

Il y a quelques semaines, Sony et LEGO ont dévoilé LEGO Horizon Adventures, une aventure coopérative locale et en ligne qui sortira sur Switch. Le titre devrait arriver le 14 novembre 2024 et nous donne aujourd’hui l’occasion de voir davantage le jeu en action avec quelques vidéos pratiques, que vous verrez dispersées tout au long de cet article.

Dans un futur lointain, la terre est faite de briques LEGO et d’incroyables machines ressemblant à des dinosaures parcourent la Terre. Aloy, le héros principal du jeu, est retrouvé dans une grotte lorsqu’il était bébé et élevé par un chasseur grisonnant appelé Rost, qui lui apprend le chemin de la nature. Un jour, Aloy se lance dans une quête pour découvrir son véritable destin. Guidé par l’hologramme millénaire d’une scientifique appelée Elisabet, Aloy doit affronter Helis, le chef d’un groupe d’adorateurs du soleil qui s’inclinent devant un mal ancien enveloppé de mystère. Il y a bien plus en réserve pour Aloy et ses amis, alors que leur aventure les envoie à travers les plus hautes montagnes et les chaudrons les plus profonds, le tout magnifiquement recréé avec des éléments LEGO.