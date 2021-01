Profitez de la Xbox Series S avec 40% de réduction sur Game Pass Ultimate (3 mois)

La sécheresse est terminée. Presque. Alors que la Xbox Series X reste en rupture de stock chez la plupart des détaillants, ceux qui ont attendu patiemment pour récupérer la Xbox Series S peuvent enfin le faire – tout en économisant 40% sur un abonnement de trois mois à Xbox Game Pass Ultimate. Rendez-vous sur Amazon pour profiter de l’offre – mais soyez rapide!

Nous avons d’abord repéré l’affaire chez Currys PC World, où elle est maintenant épuisée. Argos propose une offre similaire, mais elle est maintenant également vendue.





L’abonnement Game Pass Ultimate coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois et offre l’accès à plus d’une centaine de jeux sur Xbox (bien sûr), PC et Android. Vous pouvez obtenir le premier mois pour seulement 1 £ / 1 $ US si vous l’achetez séparément auprès de Microsoft.

La réduction de 40% d’Amazon sur Game Pass Ultimate signifie que vous ne paierez que 19,80 £ pour trois mois de service (d’une valeur de 32,99 £), ce qui vous permet d’économiser environ 13 £ sur le coût total.

