Profitez de la musique blues au musée historique de la région de Joliet – Shaw Local

1. Carnaval de Channahon : 17 h à 21 h le jeudi, 17 h à 22 h le vendredi, 13 h à 22 h le samedi et 13 h à 22 h le dimanche, Families of Faith Church, 24466 W Eames St. Channahon. Pour plus d’informations, visitez fofmin.org/events.

2. Jardinage des papillons et des colibris : 18 h 30 à 20 h, jeudi, White Oak Library District, 20670 Len Kubinski Drive, Crest Hill. La maître jardinière Nancy Kuhajda montrera comment planifier et entretenir un beau jardin de papillons et de colibris. Kuhajda est le coordinateur du programme de vulgarisation pour les domaines de l’agriculture et des ressources naturelles avec l’extension de l’Université de l’Illinois dans le comté de Will. Elle coordonne les programmes Maître Jardinier, Maître Naturaliste et Maître Composteur. L’inscription est obligatoire. Visite whiteoaklibrary.org.

3. Les non-conformistes : 19 h 30 jeudi, Rialto Square Theatre, 102 N. Chicago St., Joliet. The Mavericks est un groupe rock et country éclectique connu pour franchir les frontières musicales avec abandon. Pour les billets et informations, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

4. Concert sur le toit avec John Primer : 19 h à 21 h 30, vendredi, Musée historique de la région de Joliet, 204, rue Ottawa N, Joliet. John Primer et The Real Deal Blues Band se produiront. Les billets coûtent 8 $ pour les membres du musée et 10 $ pour le grand public. Les caractéristiques comprennent un bar à boissons complet, un accès à la galerie du musée et un vendeur de collations. Pour vous inscrire et pour plus d’informations, visitez jolietmuseum.org/concert-series.html ou composez le 815-723-5201.

5. Festival de la Terre Bluestem : 10 h à 15 h samedi, Bronkberry Farms, 18061 S. Bronk Road, Plainfield. Célébrez la vie verte dans cet événement gratuit. Les caractéristiques comprennent des kiosques éducatifs, des animaux domestiques et exotiques, de la musique, des options alimentaires saines, des activités pour enfants, des plantes respectueuses de la terre, des dessins pour les participants, des achats et des informations sur les modes de vie durables. Pour plus d’informations, visitez bluestemarthfestival.com.

