Profitez de la magie des tournesols ce vendredi – Shaw Local

1) Heaps Sunflower Harvest ouvre vendredi à Heap’s Giant Pumpkin Farm, 4853 US-52, Minooka. Profitez de plus de 15 variétés de tournesols, de zinnias et de célosie. Toutes les activités de la ferme sont également disponibles. L’admission est de 12 $ pour les 3 ans et plus et comprend l’accès au champ de fleurs, à toutes les activités de la ferme et à une fleur. Des fleurs supplémentaires, des seaux de fleurs et des bocaux Mason sont disponibles à l’achat. Les heures peuvent varier.

Aller à tasgiantpumpkinfarm.com avant de visiter.

2) Le Mokena VFW accueillera un salon de l’automobile “Stars & Stripes” de 17h00 à 20h00 vendredi au 19852 Wolf Road à Mokena. L’événement comprend des trophées, des tombolas et de la musique. La friture commence à 16h

Pour information, visitez vfwpost725.org.

5 choses à faire

3) Lockport Moose Lodge # 1557 accueillera Lockport Moosefest vendredi et samedi au 118 E 10th St. à Lockport. De la nourriture, des tombolas et des boissons seront disponibles. Vendredi, Dave Bellah se produira à 17h30 et Whiskeyfist se produira à 19h30. Samedi, Jesse Perez se produira à 17h30 et Cadillac Groove se produira à 19h30.

Un don de 5 $ est demandé chaque jour. Apportez votre propre chaise de jardin.

4) Le 9e Mammo-Palooza annuel aura lieu de 14 h à 21 h samedi au parc St. Joe’s, 700 rue Theodore à Joliet. L’événement comprend des activités pour les enfants, un tournoi de cornhole, des paniers de tombola, des enchères silencieuses et de la nourriture, de la bière et du vin à acheter. Des animations seront assurées par Ukulele Moonshiners, Six String Crossing et Strung Out. Les bénéfices profitent aux enfants dans le besoin.

Pour information, visitez mammostrong.org/mammopalooza.

5) Un marché de producteurs de produits cultivés localement se tiendra dans le stationnement du district de la bibliothèque publique de Plainfield de 11 h à 15 h le dimanche. La bibliothèque est située au 15025 S Illinois St. à Plainfield.

Pour information, visitezplainfieldil.gov.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.