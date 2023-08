Profitez de la Colombie-Britannique mais évitez de voyager dans des zones encore touchées par les incendies.

Par Blair Qualey

Alors que nous entrons dans les derniers jours de l’été, j’utiliserais généralement cet espace de chronique pour encourager les Britanno-Colombiens à saisir une dernière occasion de prendre la route et de profiter de chaque coin de cette merveilleuse province que nous appelons chez nous – mais les dernières semaines se sont avérées être tout sauf typique.

Ces derniers jours, le gouvernement provincial a déclaré l’état d’urgence à l’échelle de la province et a institué une interdiction d’urgence de voyager dans les zones d’incendie afin de libérer des logements pour des milliers de personnes évacuées et d’équipes de pompiers. Et même si de nombreuses restrictions ont été levées, les voyageurs sont invités à consulter les communautés locales avant de s’y rendre, afin de s’assurer qu’elles acceptent des visiteurs.

Je ne saurais trop insister sur l’importance de TOUS Les Britanno-Colombiens tiennent compte des conseils des responsables des situations d’urgence et évitent de se rendre dans les zones touchées ou menacées. Les dernières informations peuvent être trouvées sur DriveBC.ca, Emergency Information BC et BC Wildfire Service.

Beaucoup d’entre nous ont de la famille et des amis qui sont touchés par les incendies de forêt dévastateurs et nos pensées vont à tous. Je ne connais personne qui ne puisse être ému par les images et les commentaires que nous voyons quotidiennement de la part de ceux qui vivent personnellement ces circonstances. Pour beaucoup d’entre nous, le pouvoir de Mère Nature et les circonstances changeantes provoquées par le changement climatique ont été un éveil.

Comme nous l’avons fait lors des incendies de forêt et des inondations par le passé, les concessionnaires de voitures neuves de la Colombie-Britannique travaillent avec la Croix-Rouge pour fournir un soutien aux personnes touchées par les circonstances de cette année, notamment les nombreux concessionnaires, leurs employés, leurs familles et leurs amis qui ont été évacués de leur domicile. .

La Colombie-Britannique est une vaste province – malgré les zones d’incendie – et les familles qui recherchent un dernier road trip estival devraient rechercher les opportunités infinies qui existent, qu’il s’agisse d’une plage, d’une aire de camping ou d’un événement communautaire.

Mais ce faisant, soyez responsable en respectant toutes les interdictions et restrictions en vigueur concernant les feux de camp. Chaque année, de nombreux incendies sont le résultat d’une négligence sous une forme ou une autre, notamment celle des conducteurs qui jettent des mégots de cigarettes par les fenêtres de leur véhicule. Tout le monde doit être conscient du risque d’incendie et faire preuve de bon sens.

Il ne fait aucun doute que les prochaines semaines continueront d’être difficiles, mais nous espérons que Dame Nature coopérera et que les centaines de professionnels dévoués de la lutte contre les incendies et autres personnels d’urgence qui travaillent 24 heures sur 24 pour protéger nos communautés resteront en sécurité.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un email à [email protected]

