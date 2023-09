Profitez de la campagne japonaise dans ce jeu d’arcade Apple confortable

Le dernier jeu Apple Arcade d’Apple est un moyen idéal pour profiter des changements de saisons. Vendredi, la société a publié Aventure de la vie rurale japonaise, un simulateur relaxant de vie à la ferme que les fans du classique StarDew Valley apprécieront probablement. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais supplémentaires, sans publicité ni achats intégrés.

Ce jeu a été développé par Début du jeules mêmes personnes qui ont développé le jeu d’aventure Survie d’une petite île. Mais là où Tiny Island Survival tourne autour de votre survie sur une île après un naufrage, Japanese Rural Life Adventure est plus doux.

Au début du jeu, vous emménagez dans une maison abandonnée dans la campagne japonaise et vous vous mettez immédiatement au travail pour nettoyer, réparer et améliorer votre nouvelle maison. Vous pouvez faire pousser des cultures, attraper des insectes ou construire une niche pour un chiot.

Mais ce jeu ne concerne pas uniquement l’agriculture. Vous pouvez nouer des amitiés et des relations avec les villageois voisins et contribuer à revitaliser votre communauté. Vous pouvez également participer à des fêtes traditionnelles japonaises, comme Mode Hatsu et Ōmisoka. Mais lorsque vous en avez assez de ces activités virtuelles – ou de vos activités réelles – vous pouvez toujours vous détendre en saisissant votre canne à pêche et en vous rendant au plan d’eau le plus proche pour voir si les poissons grignotent.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.