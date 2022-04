Profitez de D’allen cherchant une compensation nationale irlandaise après la course malheureuse d’Aintree | Nouvelles de la course

Ciaran Murphy espère que la fortune favorisera Enjoy D’allen lorsqu’il cherchera à rebondir après une chute précoce d’Aintree lors du BoyleSports Irish Grand National à Fairyhouse lundi.

Conor Orr, âgé de huit ans, a perdu sa place lors de la première clôture du Randox Grand National, une course dans laquelle il s’est lancé après une solide troisième place dans le Paddy Power Chase à Leopardstown à Noël et un bon échauffement des haies.

Le hongre était un tir de 20-1 pour Aintree et est devenu une perspective intrigante pour les fans de course puisqu’il a été acheté par JP McManus, l’un des propriétaires les plus en vue du sport, en mars.

« C’était une horrible malchance à Aintree – nous ne pouvions tout simplement pas croire que cela s’était produit », a déclaré Murphy.

« Il a parfaitement sauté la clôture, mais il a attrapé son pied avant avec son orteil arrière et a juste tiré sur Connor (Orr) hors de la selle. C’était juste une chose sur un million et c’est malheureux que cela se soit produit ce jour-là.

« Nous devons juste tracer une ligne en dessous. »

Enjoy D’allen s’est bien comporté pour être un troisième de quatre longueurs et demie au vainqueur du choc Freewheelin Dylan lors de l’Irish National l’année dernière et Murphy espère qu’il est dans une forme similaire, malgré 6 livres de plus cette fois.

« Il ira là-bas frais. S’il peut produire à nouveau ce niveau, nous serions ravis de penser que nous pourrions être dans le remaniement », a ajouté Murphy.

Bien que son faux pas d’Aintree ait été frustrant, les connexions auront apparemment cet objectif en tête la saison prochaine.

« J’adorerais penser que nous pourrons aller à Aintree avec lui l’année prochaine et que nous allons bien », a déclaré Murphy.

« Ce sera à Frank (Berry, directeur des courses) et JP, mais il sera un beau cheval pour le Paddy Power l’année prochaine et le National. C’est un chasseur infatigable.

« Il a fait exprès une campagne très légère cette année et j’espère que ses efforts à Aintree ne lui ont pas trop coûté. S’ils ne l’ont pas fait, nous espérons qu’il ira là-bas et fera une belle course et le reste est un bonus. . »

Enjoy D’allen est l’un des huit pour McManus dans la course, avec School Boy Hours et Time To Get Up également en tête des paris.

Matthew Smith selle Ronald Pump, qui a été battu d’une demi-longueur par Diol Ker, qui s’y oppose, dans le Leinster National à Naas la dernière fois.

Finaliste de Lisnagar Oscar dans le Stayers ‘Hurdle à Cheltenham en 2020, il n’a eu que quatre courses sur des clôtures et sera monté par le demandeur de 7 livres Liam McKenna.

Smith a déclaré: « Nous l’attendons avec impatience. Nous n’avions aucune attente le dernier jour. C’était un mélange de joie et de frustration dans le sens où il n’a pas réussi à tenir le coup, mais nous avons été ravis de la course.

« Il semble en bonne forme et croise les doigts pour une course claire et une bonne course.

« Liam lui a fait un bon tour le dernier jour et il s’entend bien avec lui.

« Il revendique également 7 livres, ce qui sera une aide. S’il obtient un parcours sans faute et saute proprement, j’espère que 7 livres feront la différence.

« Il n’est pas dépendant du sol. Il a gagné en bon terrain et a déjà gagné lors de la réunion de Pâques sur la piste. Il a gagné trois fois autour de Fairyhouse, y compris sa poursuite pour débutants, et il aime la piste.

« Comme tous, il aura besoin d’un peu de chance. »

Gordon Elliott est responsable de pas moins de 11 des coureurs, avec Farclas, finaliste de Navan Troytown Handicap Chase, à la tête de sa puissante équipe.

Farclas sera monté par le demandeur de 5 livres Shane Fitzgerald, avec Davy Russell sur le mont Ida, qui a perdu sa place au premier à Aintree, tandis que Jack Kennedy fait équipe avec Frontal Assault – un cheval qui n’a pas encore gagné sur les clôtures.

Gaillard Du Mesnil dirige le marché pour Willie Mullins, qui a également aligné Franco De Port, tandis que Dermot McLoughlin tente de donner suite au succès choc 150-1 de l’année dernière avec Freewheelin Dylan alors qu’il alignait un autre outsider à Lord Lariat.