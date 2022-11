Profitez de cette offre Disney Plus pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Disney+ est l’un des services de streaming les plus populaires dans le monde, et si vous n’êtes pas actuellement abonné, ceci Black Friday et Cyber ​​Monday est le meilleur moment pour s’inscrire.

L’abonnement vous donne accès à des classiques célèbres, dont 101 Dalmatiens et Le Roi Lion, ainsi qu’à des contributions plus modernes telles que Aventure Star Wars Le Mandalorienémission adorée des enfants Bluey et une foule de Émissions et films Marvel. Ils en valent tous la peine au prix fort – mais en vente, vous ne pouvez pas les manquer.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir Disney Plus pour 80 $, soit une économie de 39 %, lorsque vous achetez un forfait annuel. L’offre est pour la version d’abonnement premium, qui n’a pas de publicités. L’offre se termine le 7 décembre, vous avez donc moins de deux semaines pour vous inscrire.

Si vous avez des enfants et que vous n’avez pas encore cédé à Disney Plus, il n’y a vraiment pas de meilleur moment que maintenant pour vous abonner au service de streaming.

Habituellement, l’abonnement sans publicité de Disney Plus coûte 8 $ par mois (ce qui revient à 96 $ par an) – mais cela ne durera pas longtemps. Le 8 décembre, Disney Plus augmentera ses prix à 11 $ par mois pour son niveau sans publicité. Un nouveau niveau avec des publicités sera également introduit et coûtera 8 $ par mois.

Disney+



Vous pouvez également économiser davantage en vous abonnant à l’une des options groupées de Disney, y compris Disney Plus (sans publicité), Hulu (avec publicités) et ESPN Plus (avec publicités) pour 14 $ par mois ou le même forfait, mais sans publicité pour Hulu, pour 20 $ par mois.

Disney Plus est disponible sur des plateformes comme Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV et plus encore.

