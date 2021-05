Profitez de ce marché haussier, mais les investisseurs ne devraient pas devenir complaisants

Les marchés haussiers sont merveilleux.

Les investisseurs s’enrichissent. Les erreurs sont passées sous silence. Les entreprises américaines se développent et les gens se sentent plus intelligents. Celui-ci pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais il se terminera, sans aucun doute, un jour. Lorsque les marchés haussiers durent plusieurs années, il semble normal de gagner de l’argent. Les investisseurs boursiers sourient davantage, ont parfois l’air un peu suffisants et croient qu’ils sont assez intelligents.

Peter Keefe d’Avenir Corporation m’a dit il y a des années qu’il n’y a que deux types d’investisseurs : ceux qui ont été humiliés et ceux qui sont sur le point de l’être. Plus la période entre les humiliations est longue, plus la prochaine dégustation de chapeau peut être douloureuse.

Les chiffres du chômage restent élevés malgré 8,1 millions de postes vacants. Une partie de la cohorte qui ne postule pas pour ces emplois est constituée de mes collègues baby-boomers qui décident qu’ils en ont assez et qu’ils prendront leur retraite.

Je m’inquiète pour ces gens parce qu’ils prennent des décisions basées sur des portefeuilles évalués à des niveaux record. C’est l’un des nombreux pièges insidieux des valorisations record.

Avez-vous regardé vos récents relevés de courtage? Plutôt bien, hein ? Quelle pandémie ? Chaque fois que vous regardez votre relevé, faites attention au nombre de « gains non réalisés ». Soustrayez environ un tiers de ce chiffre pour déterminer la valeur monétaire réelle après impôt de votre compte.

Avec le recul de quelques années, les portefeuilles se sont très bien comportés : les portefeuilles de 1 million de dollars investis dans le S&P 500 ont augmenté de plus de 100 000 $ depuis le 1er janvier. C’est une année au-dessus de la moyenne en seulement cinq mois.

Un client a appelé récemment pour demander conseil. Il envisageait d’acheter un jet légèrement usagé de 3 millions de dollars. Il a dit qu’il avait calculé les coûts pour un pilote à temps plein, le carburant, le stockage, l’entretien et l’assurance et qu’il pensait qu’il pourrait « s’en sortir ».

Qu’est-ce que j’ai pensé ? J’aime être une pom-pom girl pour les objectifs et les rêves de mes clients, et ce n’est pas amusant d’être « méchant Michael ». Alors, j’ai dit : « Super. Je suis sûr que vos chiffres sont raisonnables, mais voici ma question : vous pouvez imaginer à quel point ce sera cool de posséder votre propre jet, mais pouvez-vous imaginer ce que vous ressentirez si le marché baisse de 30 ? % et met trois ans à récupérer ? Vous sentirez-vous stupide ? Vous sentirez-vous comme un crétin ? Serez-vous stressé ? »

Lorsque les marchés sont élevés, il est enivrant d’extrapoler de solides rendements récents et d’imaginer combien d’argent peut être gagné au cours des cinq ou dix prochaines années. C’est une vieille erreur. Il est né de la mémoire courte et de la complaisance. Investir, c’est comme nager dans l’océan : c’est merveilleux par temps doux et calme, et il est facile d’oublier les dangers du ressac et des vagues scélérates.

Le marché haussier actuel donne l’impression que le chemin de moindre résistance est plus élevé. L’année prochaine pourrait être forte aussi. Les estimations de bénéfices pour le S&P 500 pour 2022 sont en hausse de plus de 15%. Voile dégagée ? Peut-être pendant un certain temps. Avant d’acheter la troisième maison, une nouvelle voiture chère, de rejoindre un nouveau country club ou de faire un grand engagement caritatif, n’oubliez pas que cela aussi passera.

–Michael K. Farr est un contributeur CNBC et président et chef de la direction de Farr, Miller et Washington.