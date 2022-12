Profitez au maximum de vos festivités de fin d’année avec le son puissant des appareils de la barre de son et de la tour de son de Samsung – Samsung Global Newsroom

La fin d’année est le moment idéal pour réunir famille et amis et célébrer l’année écoulée ainsi que celle à venir. Lorsqu’il s’agit de planifier la fête de fin d’année parfaite, il est indispensable de créer la liste de lecture parfaite — mais il en va de même pour s’assurer que vos appareils audio sont capables de donner le ton toute la nuit pour cette ambiance de fête parfaite.

Afin de vous aider à rendre votre fête inoubliable, Samsung Newsroom a rassemblé quelques idées pour que votre fête soit la meilleure en ville avec les technologies sonores de Samsung.

Barre de son ultra mince : rockez avec style

Pour ceux qui privilégient le style ainsi qu’une excellente qualité audio, la barre de son ultra mince de Samsung (S801B) est le choix parfait pour vos célébrations de fin d’année. Comme son nom l’indique, la barre de son Ultra Slim présente un design incroyablement mince de seulement 38 mm de hauteur et 40 mm d’épaisseur. — une taille équivalente à celle d’une canette de soda — ce qui signifie que sa conception murale ne manquera pas de se démarquer. Vous pouvez également l’installer librement dans votre espace grâce à sa connectivité sans fil pour vous assurer que votre système audio se fond parfaitement dans votre environnement.

Si vous cherchez à personnaliser davantage votre espace, vous pouvez donner un coup de pouce à votre barre de son avec la peau de barre de son ultra mince (SCFBS8[BW/TK]) sorti plus tôt cette année, qui se décline dans des couleurs marron chaud et teck. Associé à votre The Frame et à son design élégant et moderne, vous êtes prêt à profiter non seulement d’expériences audio de haut niveau, mais aussi d’une ambiance chaleureuse et festive.

Malgré son apparence mince, la barre de son Ultra Slim est capable d’un son puissant. Conçue avec la technologie 3.1.2 canaux qui comprend sept haut-parleurs avant et un subwoofer centré sur les deux haut-parleurs supérieurs, la barre de son ultra mince offre des expériences sonores complètes et véritablement surround. La prise en charge de Dolby Atmos contribue également à vous offrir des expériences de divertissement captivantes.

Barre de son série S : enveloppez votre espace avec un son vraiment immersif

Pour ceux qui aiment mettre en scène des expériences sonores vraiment immersives lors d’une célébration ou d’une fête, la barre de son S-Series est la barre de son qu’il vous faut.

La barre de son de la série S offre un son surround riche et remplissant la pièce, capable d’atteindre chaque personne dans la pièce. Cette barre de son compacte de 67 cm tout-en-un à 5.0 canaux est dotée de quatre woofers intégrés impressionnants et de trois haut-parleurs d’aigus, vous offrant une expérience sonore 3D totalement immersive — le tout sans avoir besoin d’un subwoofer.

De plus, la technologie Adaptive Sound est capable d’analyser la source de n’importe quel son afin de fournir automatiquement un son optimisé en fonction de son genre spécifique. Découvrez le meilleur son le plus immersif pour chaque type de contenu que vous appréciez, qu’il s’agisse d’un jeu de sport, d’une performance classique ou d’un film d’action.

Votre barre de son S-Series peut être facilement connectée à votre Smart TV Samsung et est la première barre de son du secteur à prendre en charge la connexion Dolby Atmos pour un son 3D optimisé et remplissant la pièce.

Barre de son Q-Series : faites entrer l’expérience du cinéma chez vous

Si vous souhaitez célébrer la fin de l’année avec vos films ou émissions de télévision préférés, vous pouvez transformer votre maison en cinéma grâce au son enveloppant de la barre de son haut de gamme de Samsung, la barre de son Q-Series (Q990B).

Avec un incroyable 17 haut-parleurs surround avant, un subwoofer et quatre haut-parleurs ascendants, la barre de son Q-Series remplit la pièce d’un son surround véritablement cinématographique. Synchronisés avec vos Samsung Neo QLED, ces haut-parleurs à 22 canaux peuvent offrir des expériences de son surround vraiment immersives comme aucune autre.

La technologie exclusive Q-Symphony de Samsung permet aux téléviseurs et aux barres de son compatibles de lire de l’audio en même temps, de manière synchronisée, faisant passer vos expériences d’écoute au niveau supérieur grâce à une qualité sonore puissante. Pendant ce temps, la technologie Spacefit Sound optimise votre audio en fonction de la structure et de la disposition de votre pièce, vous offrant un son parfaitement conçu pour votre espace et rivalisant avec un siège VIP dans une salle de cinéma.

De plus, la barre de son Q-Series a été reconnue par des médias mondiaux renommés pour ses expériences sonores immersives, ainsi que pour son design élégant.

Sound Tower : faites passer l’esprit de fête au niveau supérieur

Si vous prévoyez de fêter la fin d’année en beauté et d’organiser une fête, la tour de son (MX-ST90B) est un incontournable. Cette tour de son ovale remplit pratiquement n’importe quel espace avec de l’audio 3D. Le haut-parleur de 24,5 cm avec woofer intégré offre une expérience de basses percutante parfaite, avec une amplification des basses jusqu’à 1700 W pour un rythme qui crée parfaitement l’ambiance de la fête.

En plus de ses puissantes capacités audio, les différents modes d’éclairage de la Sound Tower offrent une harmonie audiovisuelle qui correspond vraiment à l’ambiance de la nuit. Sa multi-connexion Bluetooth, qui permet de connecter simultanément deux appareils intelligents, et sa fonctionnalité Group Play, qui connecte jusqu’à 10 tours de son, vous aident vraiment à démarrer la fête à l’intérieur comme à l’extérieur.

Assurez-vous de terminer votre année en force avec la gamme d’appareils de barre de son et de tour de son de Samsung. Une fois que vous avez choisi votre barre de son parfaite en fonction de vos propres préférences et objectifs, profitez d’un son enrichissant pendant vos festivités de fin d’année et au-delà.