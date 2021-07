Profil KT Irfan Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques d’athlétisme olympique photos résultats récents qualification

Irfan Kolothum Thodi, connu sous le nom de KT Irfan, représentera l’Inde à ses deuxièmes Jeux olympiques et cette fois, l’athlète voudra s’assurer qu’il ne reviendra pas les mains vides. Originaire de Malappuram, Kerala, le joueur de 31 ans est un athlète expérimenté spécialisé dans la marche de 20 km. Il a participé à de nombreux tournois internationaux et a remporté de nombreux prix pour le pays. Employé comme havildar dans l’armée indienne, KT Irfan a commencé à faire de la marche dans son enfance lorsque ses amis lui ont fait découvrir le sport et maintenant, Irfan est connu sous le nom de « Malappuram Express » par la fraternité sportive indienne.

Lors de sa première apparition aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Irfan a terminé 10e, ce qui était remarquable à tous points de vue puisqu’il a établi un record national de 1 heure, 20 minutes, 21 secondes (1:20:21) dans le 20 km marche. Irfan s’était qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016, mais en raison d’une fracture de stress, l’athlète n’a pas pu participer. Cependant, la carrière de l’athlète a été ternie lorsqu’il a été renvoyé des Jeux du Commonwealth de Gold Coast en 2018 pour avoir enfreint la politique sans aiguille. De retour plus fort après l’incident, Irfan s’est maintenant qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et pense que cette fois, il peut remporter une médaille pour l’Inde.

Âge – 31

Sport/Discipline – Course pédestre (20km)

Classement de travail – Inconnu

Premiers Jeux Olympiques – 2012 Londres

Réalisations majeures

Jeux olympiques de Londres 2012

— 10e – 1:20:21 (Établit un record national)

Championnat d’Asie de marche

— Bronze – Championnat d’Asie de marche, 2017, Nomi

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

En 2019, KT Irfan a été le premier athlète indien à réserver son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Irfan a amélioré la norme de qualification olympique – 1 heure 21 minutes de seulement trois secondes, soit 1 heure 20 minutes et 57 secondes. Grâce à de fines marges, Irfan s’est qualifié et a obtenu le bronze aux championnats asiatiques de course-Waling à Nomi, au Japon, pour réserver sa place aux Jeux olympiques de Tokyo, sa deuxième apparition dans le tournoi quadriennal.

Performances récentes

Outre sa performance au Championnat d’Asie de marche qui a aidé KT Irfan à réserver son billet pour les Jeux olympiques, l’athlète a participé aux Championnats du monde 2019 à Doha, où il a réussi à améliorer le temps de qualification de 1:22:30. Auparavant, Irfan avait remporté le championnat national ouvert de marche de course à Chennai avec un temps de 1:26:18.

