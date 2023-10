Profil du Rwanda

Le Rwanda, petit pays enclavé du centre-est de l’Afrique, tente de se remettre des conflits ethniques qui ont abouti au génocide parrainé par le gouvernement au milieu des années 1990.

On estime que 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par les forces hutues dominantes en 100 jours.

Le Rwanda s’est efforcé de reconstruire son économie, la production de café et de thé étant parmi ses principales exportations, et le développement économique a contribué à réduire la pauvreté et les inégalités.

Paul Kagame est devenu président en 2000 et dirige effectivement le Rwanda depuis 1994. Bien que son gouvernement ait maintenu la stabilité et la croissance économique, l’ONG Freedom House, basée aux États-Unis, affirme qu’il a également réprimé la dissidence politique par l’intimidation, la torture et les assassinats présumés de dissidents en exil.

Capital: Kigali

Zone: 26 338 km²

Population: 13,8 millions

Langues : Kinyarwanda, français, anglais, swahili

Espérance de vie: 64 ans (hommes) 69 ans (femmes)

Président : Paul Kagame

Paul Kagame dirige le Rwanda depuis que son armée rebelle du Front patriotique rwandais (FPR) a pris le contrôle du pays après le massacre de centaines de milliers de personnes en 1994.

Il a prêté serment en tant que vice-président et ministre de la Défense du gouvernement post-génocide en juillet 1994, mais était largement considéré comme le véritable pouvoir au Rwanda.

En 2000, le Parlement l’a élu président. Depuis, il a remporté les élections, la dernière datant de 2017, où les chiffres officiels ont montré qu’il avait remporté 99 % des voix, ce que beaucoup à l’extérieur du pays ont considéré comme une imposture. Il a annoncé qu’il se représenterait en 2024.

Pour ses admirateurs, il est un leader visionnaire, mais pour ses détracteurs, il est un despote autoritaire qui ne tolère aucune opposition.

Les feuilletons radiophoniques ont été utilisés pour favoriser la paix et la réconciliation et pour aider à panser les blessures laissées par le génocide.

La télévision et la radio d’État touchent le plus grand public et fonctionnent aux côtés des chaînes privées.

L’autocensure est monnaie courante, affirme Reporters sans frontières. Les journalistes en exil opèrent en ligne, ce qui entraîne le blocage de sites Web, selon Freedom House.

Le Rwanda abrite environ un tiers de la population mondiale de gorilles de montagne.

Quelques dates clés de l’histoire du Rwanda :

XVe-XIXe siècles – Les clans de la région commencent à fusionner en royaumes. L’un d’eux, le Royaume du Rwanda, devient de plus en plus dominant à partir du milieu du XVIIIe siècle, pour atteindre son apogée au XIXe siècle.

1884 – La Conférence de Berlin prévoit la partition d’une grande partie de l’Afrique par les puissances coloniales européennes, à la suite de quoi le Rwanda devient une partie de l’Afrique orientale allemande.

1914-1918 – Première guerre mondiale.

1914-18 – Première Guerre mondiale : la campagne d’Afrique de l’Est voit les forces allemandes vaincues par les troupes britanniques, belges et alliées. L’armée belge occupe le Burundi et le Rwanda en 1916.

1922 – Le Ruanda-Urundi devient un mandat belge de la Société des Nations.

Les Allemands et les Belges promeuvent la suprématie des Tutsi, considérant les races Hutu et Tutsi comme différentes.

1935 – La Belgique introduit un système de carte d’identité, qualifiant les personnes de Tutsi, Hutu, Twa ou naturalisées.

1959-62 – La Révolution rwandaise : violences ethniques au Rwanda entre Hutus et Tutsis. Le roi tutsi Kigeri V et des milliers de Tutsis s’exilent en Ouganda suite aux violences.

1962 – Le Rwanda et le Burundi deviennent indépendants en tant que nations distinctes. Le Rwanda, qui était une monarchie tutsie sous l’autorité coloniale belge, est désormais une république indépendante dominée par les Hutu.

1963 – Environ 20 000 Tutsis sont tués suite à une incursion des rebelles tutsis basés au Burundi. Les combats entre les deux groupes ethniques se poursuivent par intermittence au cours des trois décennies suivantes.

1973 – Juvénal Habyarimana prend le pouvoir lors d’un coup d’État militaire.

1990-1994 – Guerre civile rwandaise. Le Front patriotique rwandais (FPR), composé de près de 500 000 réfugiés tutsis, envahit le nord du Rwanda depuis l’Ouganda. Le FPR condamne le gouvernement majoritairement hutu pour son échec à se démocratiser.

1993 – Traité de paix signé.

1994 – Le cessez-le-feu prend fin lorsque les présidents rwandais Juvénal Habyarimana et burundais Cyprien Ntaryamira sont tués lorsque leur avion est abattu par un missile sol-air. La plupart des théories affirment que l’avion a été abattu soit par le FPR, soit par des partisans hutus alignés sur le gouvernement et opposés aux pourparlers avec le FPR.

La mort de M. Habyarimana déclenche la Génocide rwandais, perpétrés principalement par des Hutus contre des Tutsis et des Hutus modérés. Environ 800 000 personnes sont tuées.

1996-2003 – L’invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda marque le début de sa longue implication dans les deux guerres civiles du pays voisin.

2003 – Les électeurs soutiennent un projet de constitution interdisant l’incitation à la haine ethnique. Paul Kagame remporte les premières élections présidentielles depuis le génocide de 1994.

2005 – Le gouvernement commence à libérer massivement des milliers de personnes qui ont avoué leur implication dans le génocide de 1994. Les 12 provinces du Rwanda sont remplacées par un plus petit nombre de régions dans le but de créer des zones administratives ethniquement diversifiées.

2015 – Le Tribunal pénal international pour le Rwanda tient ses dernières audiences, 10 ans après son ouverture et après avoir condamné 93 personnes en lien avec le génocide de 1994.

2017 – Le Président Kagame réélu avec 99% des voix dans des sondages dénoncés comme injustes par les observateurs indépendants.

2022 – La RD Congo, l’ONU, les États-Unis et d’autres accusent le Rwanda d’envoyer ses soldats combattre aux côtés des rebelles du M23 dans l’est de la RD Congo, qui sont accusés de crimes de guerre contre des civils. Le Rwanda le nie.