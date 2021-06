Profil des entraîneurs des équipes du groupe C Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord et Ukraine

Le groupe C de l’UEFA Euro 2020 comprend les Pays-Bas, l’Autriche, la Macédoine du Nord et l’Ukraine. Les six matches de ce groupe se joueront dans la capitale roumaine Bucarest et la capitale néerlandaise Amsterdam. Les Pays-Bas, vainqueurs du Championnat d’Europe 1988, sont favoris pour progresser dans ce groupe, l’Autriche et l’Ukraine se battant pour la seule place restante. Cependant, même terminer troisième pourrait être bénéfique car quatre des meilleures équipes troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe. Et la dernière fois, le Portugal qui a terminé troisième de son groupe a remporté le trophée. L’Ukraine et l’Autriche disputeront leur troisième Euro tandis que la Macédoine du Nord s’est qualifiée pour la toute première fois.

Avant le début du tournoi, voici les profils des entraîneurs des quatre équipes :

Autriche : Franco Foda

Le manager allemand a repris les rênes de l’équipe autrichienne en 2017 après l’expiration du contrat de leur ancien entraîneur Marcel Koller. Alors que Koller préférait un jeu rapide et pressant, Froda est exactement le contraire. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen préfère une approche beaucoup plus sûre et défensive. Bien que cela ne semble pas intéressant, son style de jeu a porté ses fruits pour les Autrichiens. Sous sa tutelle, l’Autriche a remporté 21 des 34 matches qu’elle a disputés. De plus, 21 de leur équipe de 26 membres ont participé à la Bundesliga allemande la saison dernière. De nombreux experts considèrent les Autrichiens comme le cheval noir de cet Euro.

L’un des problèmes majeurs auxquels Foda devra faire face est le triste record de l’Autriche au championnat. En six matches lors des Championnats d’Europe précédents, l’Autriche n’a enregistré aucune victoire, deux nuls et un seul but marqué en match régulier. « Das Team » a terminé deuxième de la Pologne lors des qualifications pour l’Euro 2020 dans un groupe qui comprenait également le prochain adversaire de la Macédoine du Nord.

Formation préférée : 4-2-3-1

Pays-Bas : Frank de Boer

Grand favori de ce groupe, l’ancien international néerlandais Frank de Boer a une multitude d’options à sa disposition. Certes, il manquera les services du colossal Virgil Van Dijk mais les autres noms sur la feuille devraient le calmer.

Il a pris le commandement de l’équipe néerlandaise après le départ de Ronald Koeman pour Barcelone. Cependant, la transition n’a pas été aussi fluide que l’ancien manager de Crystal Palace l’aurait espéré. Sous Koeman, les Pays-Bas ont atteint la phase finale de l’UEFA Nations League et ont même terminé deuxième du groupe C. de Boer a commencé ses manches d’entraîneur international par une défaite contre le Mexique en amical, il lui a fallu cinq matchs pour enregistrer sa première victoire. Depuis lors, c’est une course décente, ils en ont gagné quatre, ont fait quatre nuls et ont perdu deux des matchs qu’ils ont disputés.

Sous lui, les Pays-Bas ont essayé et testé de nombreuses formations et se sont finalement concentrés sur un 3-5-2 ou un 5-3-2 avec des ailiers à la tête de l’attaque au lieu de la célèbre formation néerlandaise 4-3-3. Frenkie de Jong sera probablement son architecte en chef avec Memphis Depay et Donyell Malen leurs nœuds d’attaque en utilisant leur rythme et leur ruse.

Formation préférée : 3-4-2-1

Macédoine du Nord : Igor Angelovski

Le joueur de 45 ans est à la tête de la Macédoine du Nord depuis près de six ans maintenant, et au cours de ces six années, il a mené la Macédoine du Nord en 49 matches, dont il a gagné 22, fait nul 11 ​​et perdu 16. Sous lui , les l’ancienne république yougoslave a réservé sa première place pour le Championnat d’Europe via un nouveau format de qualification. Ceci après que l’UEFA ait une place garantie dans le tournoi pour un pays moins bien classé qui remporte un groupe dans le dernier niveau de la Ligue des Nations.

Son équipe est dirigée par un vétéran de Serie A et triple vainqueur avec l’Inter Milan Goran Pandev. Angelovski, après avoir repris le premier poste fait sortir Pandev de sa retraite internationale. Jusqu’à présent, cela a fait des merveilles pour le Macédonien du Nord. Pandev a joué un rôle important lorsque la Macédoine du Nord a enregistré sa plus grande victoire à ce jour en battant l’Allemagne 2-1 en mars de cette année.

Les Lynx entrent dans ce tournoi sans aucune pression, mais ne soyez pas surpris s’ils obtiennent quelques résultats choquants.

Formation préférée : 3-4-1-2

Ukraine : Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko, sans conteste le plus grand footballeur ukrainien de tous les temps, a repris le poste d’entraîneur il y a près de cinq ans après avoir été entraîneur adjoint lors du dernier Euro. Il a dirigé 46 matchs maintenant et son équipe en a remporté 22, fait 13 nuls et perdu 11. Les victoires contre le Portugal en 2019 et celle contre l’Espagne en dernier dans la Ligue des Nations ont été le point culminant de sa carrière d’entraîneur jusqu’à présent. Ils ont également tenu la France à un match nul lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Après s’être inscrit dans un groupe favorable, la légende de l’AC Milan espère guider son équipe vers les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Lors des qualifications, l’Ukraine a dominé son groupe de qualification pour l’Euro 2020 devant le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Avec Oleksandr Zinchenko, Yevhen Konoplyanka, Andriy Yarmolenko et Ruslan Malinovskyi à sa disposition, Sheva a encouragé un style de jeu fluide et aventureux qui était en contradiction avec les tactiques souvent conservatrices adoptées par nombre de ses prédécesseurs. Ces changements ont produit des résultats rapides car ils sont restés invaincus toute l’année 2019 et se sont qualifiés pour le Championnat d’Europe 2020 d’une certaine manière.

Formation préférée : 4-3-3 Attaquant

