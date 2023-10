Profil d’entreprise : Un conseiller financier transforme son passe-temps de pêche en Blade’s Bait and Tackle | Actualités, Sports, Emplois

NOTE DE LA RÉDACTION : Le Daily Press présentera une série d’articles sur les entreprises locales, mettant en lumière leur histoire et ce qui les rend uniques. La série sera diffusée régulièrement dans la presse quotidienne.

KIPLING – Paul « Lame » Bloedorn était un conseiller financier dans le sud du Wisconsin avec un passe-temps de pêche qui occupait progressivement une plus grande partie de son temps, au point que la solution pour obtenir le meilleur équipement et les meilleurs appâts semblait être pour Blade et sa femme, Lacy, d’ouvrir leur propre magasin. . Ils ont trouvé un endroit niché à Kipling, une communauté nichée à l’extérieur de Gladstone sur Little Bay de Noc, réputée pour être une capitale de la pêche.

La zone située à l’extrémité de la baie, au nord du passage, gèle de manière plus fiable — plus tôt, plus épaissement et plus longtemps — que d’autres endroits. Ainsi, même si Blade’s Bait and Tackle n’était ouvert que pendant la saison de pêche sur glace au début, un tel l’entreprise était monumentale. Lorsque le secteur des magasins d’appâts a commencé à dominer et que Blade a estimé que le moment était venu, il a passé les rênes de son entreprise financière – l’a vendue – à ses deux partenaires du Wisconsin. C’était plus tôt que Blade n’avait l’intention de le faire. « se retirer, » mais lui et Lacy pensent que leur investissement dans le magasin leur apporte en fin de compte « un avantage pour la communauté. »

2023 est la troisième année d’activité de Blade’s Bait and Tackle, mais la première pour une saison en eau libre. C’était plus calme que l’hiver, mais cela a donné à Blade et Lacy – et à leurs deux chiens, Red et Cedar – le temps de nouer des liens avec les gens qui franchissaient la porte.

« Nous pensons qu’une partie de notre succès est due au fait que nous traitons les gens qui achètent des ménés comme s’ils avaient investi un million de dollars chez nous », dit Lame.

Le couple a été à l’écoute des clients, nouveaux et fidèles, et a noté les nuances que les changements climatiques ont sur l’activité du poisson et les pratiques des pêcheurs.

« Nous avons vu beaucoup de cycles rien qu’au cours de nos trois années ici en tant que magasin d’appâts et de matériel de pêche » dit Lame. « Bien sûr, nous pêchons cela depuis environ 25 ans, mais quand vous êtes ici tous les jours et que vous prenez des notes comme nous le faisons maintenant, c’est très différent de simplement venir ici et pêcher. »

En juin, Lacy a dit en riant : « Nous demandons littéralement aux gens ce qu’ils utilisent cet été, et quand l’hiver arrive, nous serons prêts pour l’année prochaine. »

Blade était fier de se montrer « les kayaks les plus haut de gamme que vous puissiez trouver » – équipés de moteurs, d’un régulateur de vitesse, de pédales et d’un espace pour se tenir debout – qui occupent l’espace de vente de façon saisonnière. Mais tout cet équipement d’eau libre est remplacé par des stocks d’hiver, dont les quantités sont ahurissantes.

« Nous avons toute une remorque composée uniquement de tarières » » dit Lacy.

« Nous avons quatre remorques de 21 pieds, plus cette remorque ici, et probablement quatre garages à Kipling – nos voisins – remplis d’équipement de pêche sur glace. » dit Lame.

« C’est comme ça que cette communauté est cool » dit Lacy. « Depuis notre ouverture, nous avons eu des trucs dans chaque maison du garage de cette communauté. … Tout le monde est tellement incroyable.

L’aspect vente au détail n’est qu’une partie de Blade’s Bait and Tackle. Ils louent également du matériel, notamment des abris rabattables pour la pêche sur glace en eau dure. Les remorques pour quatre personnes sont équipées d’électricité, de chauffage, de toilettes et sont livrées avec des appâts vivants et un transport vers et depuis l’emplacement choisi par les clients. « n’importe où au nord de Gladstone où il y a de la glace sûre. » Blade a déclaré que les week-ends sont généralement complets pendant l’hiver. Cette année, ils commenceront à prendre des réservations le 6 novembre, soit le lundi suivant l’Expo de pêche et de chasse sur glace.

« Ce qui nous a poussés ici – et m’a fait abandonner très tôt ma carrière financière, c’est que Lacy et moi sommes restés ici pendant six semaines dans l’une de nos caravanes la première année de la pandémie avec nos deux chiens », Blade a raconté. « Nous ne retournions chez nous qu’un jour par semaine. C’était pour se doucher, s’approvisionner. Nous sommes donc restés sur la baie, comme nous habillons les gens maintenant. … Et nous faisions ça depuis 25 ans de toute façon.

Un autre service bien reçu fourni par Blade’s Bait and Tackle est celui d’un blog sur le site Web qui rend compte de la pêche et des conditions météorologiques dans la baie telles que Blade lui-même les voit. Parfois, cela comprend une mesure de la glace, une photo de la prise d’un pêcheur ou un avertissement sur les endroits à éviter, mais c’est toujours bon enfant et conversationnel. Puisque ces informations sont destinées à aider les pêcheurs à prendre des décisions éclairées, le slogan de Blade est « augmenter vos chances. »







