Profil d’entreprise : Tebears Sewing and Quilting a élargi son espace et ses services | Actualités, Sports, Emplois

ESCANABA — Tebears Sewing and Quilting est au service de la communauté depuis 1939. Aujourd’hui, la boutique et plusieurs services associés sont gérés par Fay et Tony Runkel, qui ont acheté l’entreprise à la famille Tebear il y a près de six ans.

Le premier emplacement du centre de couture Tebears – comme l’a nommé son fondateur Norman Tebear en 1939 – se trouvait sur Ludington Street, au centre-ville d’Escanaba. Il a déménagé pendant un certain temps sur la 2e Avenue Sud avant de déménager en 1958 au 1117 1st Ave. N., où il demeure aujourd’hui avec quelques agrandissements.

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui un vaste magasin de courtepointes était autrefois une résidence où vivaient autrefois les Tebear. La pièce à l’avant a été ajoutée au début des années 1970 pour servir de vitrine principale tandis que l’arrière est resté la maison familiale.

Lorsque les Runkels ont acheté l’entreprise de Bob (le fils de Norman) et Barb Tebear en décembre 2017, Tebears était un détaillant et réparateur de machines à coudre et d’aspirateurs neufs et d’occasion.

La croissance initiée par Tony et Fay a commencé avec l’ajout du tissu matelassé. Les nouveaux propriétaires ont également relancé les cours de quilting, qui étaient autrefois proposés chez Tebears il y a des années. Les Runkels ont changé le nom de l’entreprise en « Couture et quilting Tebears » pour refléter l’augmentation de l’offre.

Les acheteurs peuvent être surpris par la taille du magasin : les marchandises, en particulier les tissus, remplissent toute la longueur de la vieille maison, pièce après pièce. Et Tebears occupe plus que ce bâtiment, appelé « le magasin de courtepointes. »

À côté, au coin de la 1ère Avenue Nord et de la 12ème Rue Nord, se trouve une structure qui abritait récemment le Shooters Bar. De l’intérieur de ce qui est aujourd’hui le siège social de Tebears, les Runkel disent avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le bâtiment des années 1890 aurait pu abriter à un moment donné un bar clandestin, un bordel, une pension de famille – mais ils sont presque sûrs qu’il s’agissait du Metropolitan. Bar et Hôtel avant Shooters, qui a fermé ses portes en 2018.

Le printemps 2019 a été marqué par des conditions météorologiques rigoureuses qui ont provoqué plusieurs effondrements de toit, notamment celui de la section à un étage de l’ancien bar, située immédiatement à côté de Tebears.

Simultanément, le magasin de courtepointes devenait trop grand pour ses culottes. Accélérés par les restrictions de distanciation liées à la pandémie, qui ont réduit de moitié la capacité de leur salle de classe, Fay et Tony ont commencé à envisager d’acheter le bâtiment abandonné pour étendre leurs activités.

« Il a fallu beaucoup de temps pour l’acheter, car l’État du Michigan avait un privilège dessus, et travailler avec l’État du Michigan pendant la COVID n’était pas une chose agréable », » dit Fay. « Mais un de nos amis nous a suggéré de parler à notre représentant de l’État, et le bureau d’Ed McBroom nous a vraiment aidés. Par exemple, ils ont juste fait bouger les choses au lieu de simplement rester assis. Le jour où nous les avons appelés, nous avons commencé à recevoir des réponses. C’était donc vraiment utile.

Les Runkels ont finalement réussi à fermer la propriété début 2021. Après de nombreux travaux de rénovation, ils ont pu ouvrir leur extension en mai 2022.

Ce deuxième bâtiment de Tebears Sewing and Quilting est appelé le « boutique de souvenirs. » Alors que le premier emplacement, la boutique de quilts – sur la gauche, si vous regardez depuis la rue – propose des machines à coudre et des matières premières nécessaires aux clients pour réaliser leurs propres projets, la boutique de cadeaux propose des produits finis fabriqués à la main par les employés de Tebears, en plus. à d’autres bibelots. Le bâtiment récemment rénové abrite également le bureau, une cuisine commerciale au cas où les Runkel voudraient un jour commencer à l’utiliser plus tard, et une salle de classe plusieurs fois plus grande que l’ancienne dans l’autre bâtiment.

Des cours de courtepointe de base destinés aux débutants seront dispensés par Maureen Lapinski les 17, 24, 31 octobre et 7 novembre — tous les mardis — de 10 h à 13 h. Les étudiants choisiront leurs propres tissus et fabriqueront des chemins de table, « Et au cours du processus de réalisation de ce projet, ils apprendront toutes sortes de techniques dont ils ont besoin pour tout projet », dit Fay.

Trois fois par semaine, Tebears organise «cours de couture ouverts» qui, au lieu de suivre une formule dirigée par des instructions, offrent un espace permettant aux gens de se rassembler et de travailler sur leurs propres projets, quels qu’ils soient, au rythme qu’ils choisissent. Une assistance est fournie si vous le souhaitez. Tony a qualifié la couture ouverte de « classe de camaraderie. »

« Parfois, nous faisons très peu de couture, mais nous apprécions la compagnie des autres » » a déclaré jeudi un participant souriant.

Actuellement, la couture ouverte a lieu les mardis de 18h à 21h et les mercredis et jeudis de 10h30 à 16h30. Deux fois par an, des retraites de courtepointe d’un week-end avec un principe similaire sont organisées hors site.

Des cours plus spécialisés et ciblés ont lieu périodiquement. Fay a mentionné que des nouvelles sur les événements à venir peuvent être trouvées sur le « Couture et matelassage Tebears » La page Facebook.

« La semaine dernière, nous avons accueilli ici un éducateur national de Husqvarna Viking pour donner un cours », » dit Fay. Ce cours avait pour but de présenter une machine particulière. De nombreuses machines à coudre et à broder modernes utilisent des ordinateurs qui peuvent nécessiter une certaine courbe d’apprentissage.

La réparation de machines est également un élément clé de l’activité de Tebears, et ils ont la capacité de travailler sur une gamme de modèles. Tony s’occupe davantage des types informatisés, tandis que Fay a déclaré qu’elle préférait réparer les machines à coudre vintage. Elle a dit que le sous-sol regorge de machines d’occasion qu’ils peuvent utiliser pour les pièces détachées.

Le quilting personnalisé est encore un autre service proposé par l’entreprise Escanaba. Il s’agit souvent simplement de mettre du molleton et un support sur la couche supérieure d’une courtepointe fournie par un client, mais ils peuvent également travailler sur un projet à partir de zéro.

Tebears fait don de courtepointes pour des collectes de fonds communautaires et offre des réductions à certaines organisations, comme Quilts for Valor, qui fabrique des courtepointes pour les anciens combattants.







