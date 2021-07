Profil de Vinesh Phogat Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques de lutte olympique photos résultats récents qualification

La créatrice de titres Vinesh Phogat est prête à réaliser son rêve, à savoir remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Phogat, comme les membres de sa famille et les lutteurs Geeta Phogat et Babita Kumari, a brillé sur la grande scène et est la première femme à remporter l’or aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth. Phogat a remporté plusieurs médailles pour ses performances sur tapis et cette année, elle a les yeux rivés sur l’or sur la plus grande scène de toutes, les Jeux olympiques. Phogat et les membres de sa famille ont défié tous les pronostics et ont rendu l’Inde fière à plusieurs reprises. Des milliards espèrent à nouveau que Phogat rendra sa nation fière.

Pour ses performances, Phogat est actuellement la lutteuse numéro un au monde. Elle est devenue la première athlète indienne à être nominée pour l’illustre Laureus World Sports Award en 2019. Phogat a également reçu le Rajiv Gandhi Khel Award en 2020 et le Arjuna Award en 2016. Elle a également été nominée pour le Padma Shri Award par le Sports Authority of India en 2018 pour ses réalisations cette année-là.

Âge – 26

Sports/Discipline – Lutte

Classement de travail – 1

Premiers Jeux Olympiques – Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016

Réalisations majeures

Championnats du monde

— Bronze – Championnats du monde de lutte 2019

Championnats d’Asie de lutte

— Or – 53 KG, Almaty, Kazakhstan, 2021

— Bronze – 53 KG, New Delhi, 2020

— Bronze – 53 KG, Xi’an, 2019

— Argent – 50 KG, Bishek, 2018

— Argent – 55 KG, New Delhi, 2017

— Bronze – 53 KG, Bangkok, 2016

— Argent – 48 KG, Doha, 2015

— Bronze – 51 KG, New Delhi, 2013

jeux du Commonwealth

— Or – Jeux du Commonwealth de Gold Coast, 2018

— Or – Jeux du Commonwealth de Glasgow, 2014

Jeux Asiatiques

— Or – 50 KG, Jeux asiatiques de Jakarta, 2018

— Bronze – 48 KG, Jeux asiatiques d’Incheon, 2014

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

En 2020, Vinesh Phogat était devenue la première lutteuse indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en battant à l’époque la n°1 mondiale Sarah Ann Hildebrandt 8-2. Ses compétences défensives superbes et superlatives ont toujours été une beauté à regarder et n’ont pas permis à son opposition de prendre le contrôle d’elle. Phogat avait été placée dans un tirage difficile de 53 kg, elle a remporté le premier repêchage en battant l’Ukrainienne Yuliia Khavaldzhy Blahinya 5-0.

Performances récentes

Le 11 juin, Vinesh Phogat a remporté la médaille d’or dans la division 53KG à l’Open de Pologne, ce qui a donné au lutteur indien la préparation indispensable avant les Jeux olympiques de Tokyo. Phogat a remporté la finale de l’Open de Pologne en battant l’Ukrainienne Ekaterina Poleshchuk 8-0 en finale. Phogat a également remporté l’or en mars en remportant l’événement Matteo Pellicone. C’est après ses victoires que Phogat a bondi de 14 points pour devenir la lutteuse n ° 1 au monde.

