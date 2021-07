Profil de Simranjit Kaur Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques de boxe olympique photos résultats récents qualification

La boxe n’était pas un sport inconnu pour Simranjit Kaur pendant ses années de formation car tous ses frères et sœurs le pratiquaient déjà. Après les avoir vus prendre la bague et un coup de coude de sa mère, Kaur s’est intéressée au sport. La première percée de Kaur a eu lieu en 2011 lorsqu’elle a remporté une médaille de bronze au 6e Championnat national junior féminin de boxe organisé à Patiala. Elle est allée représenter l’Inde au Championnat du monde de la jeunesse 2013 et a remporté la médaille de bronze dans la catégorie 60 kg. Après avoir traversé le Senior National et l’Open National, respectivement en 2017, Kaur a remporté deux médailles de bronze au Championnat international senior au Kazakhstan la même année. Sa première médaille d’or internationale est survenue au tournoi international de boxe Ahmet Comert en 2018. Plus tard dans l’année, elle a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde féminins de boxe AIBA 2018 dans la catégorie poids welters légers. L’année suivante, Kaur a remporté sa deuxième médaille d’or internationale au 23e tournoi international de boxe du président à Labuan Baju, en Indonésie. La championne nationale de 25 ans a obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo après s’être contentée de l’argent après avoir perdu la finale dans la catégorie des poids légers 57-64 kg lors des qualifications olympiques asiatiques qui se sont tenues à Amman, en Jordanie.

Âge – 25

Sport/Discipline – Boxe

Classement de travail – 6 (AIBA, liste 2020)

Premiers Jeux Olympiques – Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Réalisations majeures

— Argent – catégorie 60kg femmes, 2021, tournoi international de Boxam, à Castellon, Espagne.

— Argent – catégorie femmes 57-64 kg, 2020, qualifications olympiques asiatiques, à Amman, en Jordanie.

— Or – catégorie 60kg femmes, 2019, 23e tournoi international de boxe de la President’s Cup, à Labuan Baju, Indonésie.

— Argent – catégorie 64kg femmes, 2019, Championnats d’Asie de boxe à Bangkok, Thaïlande.

— Or – catégorie 64kg femmes, 2018, Tournoi international de boxe Ahmet Comert, à Istanbul, Turquie.

— Bronze – catégorie poids mi-moyens féminins, 2018, Championnats du monde féminins de boxe AIBA, New Delhi, Inde.

jeux du Commonwealth

– N / A

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

La médaillée de bronze mondiale Simranjit Kaur (60 kg) a surpris la deuxième tête de série Namuun Monkhor, de Mongolie, 5-0 lors des qualifications asiatiques pour s’assurer sa première place olympique.

Performances récentes

Avant d’obtenir sa place aux Jeux olympiques de Tokyo, Kaur a décroché une médaille d’argent aux Championnats d’Asie de boxe 2019 à Bangkok, en Thaïlande. Et après une médaille d’argent au tournoi international Boxam 2021, à Castellon, en Espagne, elle cherchera à monter sur le podium cette année aux Jeux olympiques.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

N / A

