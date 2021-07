Profil de Sharath Kamal Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez votre athlète olympique de tennis de table Stats photos résultats récents qualification

La star vétéran du tennis de table Achanta Sharath Kamal, connue sous le nom de Sharath Kamal, fera maintenant sa quatrième apparition aux Jeux olympiques et pense qu’une quatrième fois pourrait faire l’affaire. Originaire de Chennai, Tamil Nadu, le joueur de 38 ans a tout vu et a fait la fierté de l’Inde à plusieurs reprises, en particulier aux Jeux du Commonwealth, la star du tennis de table ayant remporté huit médailles dans le tournoi, remportant quatre médailles d’or, trois médaille de bronze et une médaille d’argent à ce jour. Sharath est également le premier joueur indien à devenir champion national senior, neuf fois dans sa carrière, battant le record de huit établi par Kamlesh Mehta. Le joueur vedette de TT a établi quelques records, mais la pièce manquante a été une médaille olympique. Sharath a également reçu le prix Padma Shri en 2019 et le prix Arjuna en 2004.

Âge – 38

Sport/Discipline – Tennis de table

Classement de travail – 32

Premiers Jeux Olympiques – Athènes 2004

Réalisations majeures

Jeux Asiatiques

— Bronze – Équipe masculine, 2018 Jakarta

— Bronze – Doubles mixtes, 2018 Jakarta

jeux du Commonwealth

— Or – Équipe Hommes, 2018 Gold Coast

— Argent – Doubles Hommes, Côte d’Or 2018

— Bronze – Simple messieurs, Gold Coast 2018

— Bronze – Doubles mixtes, Gold Coast 2018

— Or – Double messieurs, 2010 New Delhi

— Bronze – Équipe masculine, 2010 New Delhi

— Or – Simple messieurs, 2006 Melbourne

— Or – Équipe masculine, 2006 Melbourne

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Sharath Kamal a réservé son siège aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 alors que la star indienne du TT a battu le Pakistanais Rameez Muhammad 4-0 (11-4, 11-1, 11-5, 11-4) lors de la qualification olympique asiatique le 18 mars qui s’est tenue à Doha. Malgré une défaite acharnée de 3-4 contre son compatriote Sathiyan Gnanasekaran, Kamal a eu la chance d’affronter le Pakistanais Rameez Muhammad et le départ indien du TT lui a assuré de ne pas laisser passer cette occasion en or.

Performances récentes

En raison de la pandémie en 2020 et 2021, le padder Sharath Kamal a pris le temps de s’entraîner à l’extérieur et de travailler ses techniques dans le sport. Sharath et sa partenaire en double mixte Manika Batra ont assisté au camp national afin de s’entraîner pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Sharath s’est entraîné en jouant dans le WTT Doha et a fait les gros titres lorsque la star indienne du TT a bouleversé l’Allemand Patrick Franziska en seizièmes de finale.

Performances aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Sharath Kamal a fait une sortie au premier tour des Jeux olympiques de Rio 2016 après avoir perdu contre le Roumain Adrian Crisan dans l’épreuve individuelle masculine.

